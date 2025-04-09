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    首頁　>　社會

    媽祖不保佑壞人！大甲媽遶境通緝犯當工作人員 暫歇時被警逮捕

    鍾姓通緝犯被草屯警方在大甲媽遶境隊伍中找到，從暫歇的大鼓陣車上下來。（草屯警分局提供）

    鍾姓通緝犯被草屯警方在大甲媽遶境隊伍中找到，從暫歇的大鼓陣車上下來。（草屯警分局提供）

    2025/04/09 12:31

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境，數十萬信眾、工作人員隨行，草屯警方掌握因詐騙、傷害等罪名判刑確定卻跑路遭通緝的鍾姓男子，此次在遶境隊伍中，等隊伍走到雲林西螺暫歇，將在大鼓車內休息的鍾男逮捕歸案，鍾男手上戴著「醫療組」的紫色臂章，熟悉遶境工作的他，對警方在浩浩蕩蕩隊伍中找到他感到不可思議。

    38歲的鍾姓男子因觸犯洗錢防治法、傷害罪，被台中地院判刑確定，但他沒有去執行而被通緝，草屯警分局偵查隊偵查佐羅允村，掌握鍾男擔任大甲媽遶境工作人員的線報，經查證比對確定他在遶境隊伍中，前日遶境隊伍在雲林縣西螺鎮暫歇，偵查隊刑警隨即收網，由偵查隊長陳尚謙帶隊，在大鼓車內找到鍾男，鍾男穿紫色工作褲，手上還戴著紫色的「醫療組」臂章。

    草屯警方已將鍾男解送台中地檢署歸案執行，至於鍾男是否也涉及在南投縣內詐欺洗錢，警方將進一步追查。草屯警分局長劉千祥今天頒獎表揚偵查員羅允村，感謝他準確掌握線索，讓偵查隊逮捕到通緝犯歸案。

    鍾姓男子手上戴著大甲媽遶境的紫色「醫療組」臂章。（草屯警分局提供）

    鍾姓男子手上戴著大甲媽遶境的紫色「醫療組」臂章。（草屯警分局提供）

    鍾姓通緝犯當大甲媽工作人員，在大鼓陣車子內被警方逮捕。（草屯警分局提供）

    鍾姓通緝犯當大甲媽工作人員，在大鼓陣車子內被警方逮捕。（草屯警分局提供）

    草屯分局長劉千祥（左）頒獎表揚偵查佐羅耘村（右）。（草屯警分局提供）

    草屯分局長劉千祥（左）頒獎表揚偵查佐羅耘村（右）。（草屯警分局提供）

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