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    首頁　>　社會

    陽明海運男管理師墜樓亡 輕生前家屬與員工曾苦勸

    陽明海運洪姓資深管理師今天午後從高處墜落當場死亡，警方到場釐清洪男墜樓原因。 （記者林嘉東翻攝）

    陽明海運洪姓資深管理師今天午後從高處墜落當場死亡，警方到場釐清洪男墜樓原因。 （記者林嘉東翻攝）

    2025/04/08 14:02

    〔記者林嘉東／基隆報導〕陽明海運洪姓資深男管理師今（8）天午後被發現從高處墜落，頭顱破裂，當場死亡。警方調查，洪男生前多次透漏輕生念頭，家屬與員工苦勸，想不到還是發生墜樓憾事。至於，洪男墜樓原因，警方還要進一步釐清。

    基隆市警三分局七堵派出所今天中午12點28分獲報，七堵區明德一路陽明海運大樓發生一起墜樓案，警方趕抵通知消防隊員前往救援，消防隊員到場見墜樓男子面朝下倒臥血泊，頭顱破裂，已當場死亡。

    警方調查，死者為47歲的洪姓男子，在陽明海運擔任資深管理師，近來多次向同僚與家屬透漏輕生念頭，精神狀況極不穩定，想不到今天午後發生墜樓意外。

    警方調查，洪男獨自1人搭電梯上17樓後沒多久就發生墜樓意外，至於墜樓原因還要進一步釐清。

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    陽明海運洪姓資深管理師今天午後從高處墜落當場死亡，警方到場釐清洪男墜樓原因。 （記者林嘉東翻攝）

    陽明海運洪姓資深管理師今天午後從高處墜落當場死亡，警方到場釐清洪男墜樓原因。 （記者林嘉東翻攝）

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