居酒屋喝出命案感！ 耍狠男逼吞「慶記」啤酒 客人急開刀取彈

台中高分院近日二審維持一審原判。（資料照）

2025/04/07 21:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子攜帶槍彈到居酒屋喝酒，期間僅因聊天不開心情緒失控，兩度亮槍拉滑套上膛示威，甚至卸下子彈丟進啤酒杯逼1名客人喝下，客人唯恐遭不測勉強吞下去，隨即腹痛緊急開刀取出子彈，警方獲報循線逮捕林男，台中高分院近日二審維持一審原判，依槍砲、恐嚇等罪判他5年4月、4月，仍可上訴。

這起誇張的逼人吞「慶記」啤酒害開刀案件，發生在2023年7月30日凌晨4時許，檢警調查，林男當時攜帶一把改造手槍及6顆子彈，前往西區向上路一間居酒屋，原本只是喝酒閒聊，疑因為與現場顧客言語不合，情緒失控，兩度將手槍亮出放在吧檯上示威，甚至當場拉滑套上膛，讓現場眾人驚恐萬分。

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最離譜的是，林男接著從彈匣中卸下3顆子彈，將其中1顆丟進啤酒杯裡，威脅在場一名男客喝下「子彈啤酒」。該名男客當時極度驚慌，擔心林男會開槍，只能勉強將子彈連同啤酒一口吞下，不久之後，他因腹部劇痛緊急送醫，經檢查發現腸胃內有異物，竟然真的是那顆子彈，醫師立即為他動刀將子彈取出。

警方接獲報案後展開調查，8月1日持搜索票前往林男住處，起出作案用的手槍與子彈，經鑑定具殺傷力移送台中地檢署偵辦，期間台中地方法院審理時，林男坦承持槍、放子彈進酒杯，監視器畫面與醫院的X光片、手術報告證實受害人確實吞下子彈。

法院一審認為，林男是智慮成熟的成年人，臨時起意在居酒屋內持槍恐嚇，考量他坦承，已和被害人均調解、賠償，另逼客人吞子彈導致異物卡在消化道涉嫌傷害部分，被害人也撤告，依非法持有非制式手槍罪，判處林男5年4月，併科6萬元，另依恐嚇罪判他4月，得易科罰金。

林男不服上訴，在台中高分院二審中仍辯稱「喝醉不記得事情」，否認恐嚇行為，但法官認為其說詞前後矛盾，且監視器畫面與被害人證詞可信度高，判決維持原審，仍可上訴。

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