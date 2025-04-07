為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市議員陳怡君涉詐300萬助理費案 士檢聲請延押陳辦主任張惠霖

    台北市中山、大同區市議員陳怡君。（資料照）

    台北市中山、大同區市議員陳怡君。（資料照）

    2025/04/07 19:36

    〔記者張文川／台北報導〕台北市中山、大同區市議員陳怡君，涉嫌利用胞弟等4名親友當人頭，詐領助理費逾300萬元，士林地檢署2月12日發動搜索約談，2月13日聲押禁見陳怡君的辦公室主任張惠霖獲准，由於張女的2個月押期將屆；士檢今認為羈押理由尚未消滅，向士林地院聲請延押。

    至於亦被收押的陳怡君，因曾一度被法官裁定100萬元交保，士檢抗告成功，高等法院撤銷發回更裁，士院2月20日重開羈押庭後，更裁羈押禁見，預計下週檢方才會聲請延押。

    檢調去年獲報指出，陳怡君疑自2019年起，以胞弟、弟媳、張惠霖的胞姊、賀姓前員工等4名親友為人頭，申領助理補助款，卻未實際從事助理工作，再由張、楊2女協助領出助理費，交給陳怡君挪為私用，初估於5年間詐領逾300萬元公費助理補助款。

    士檢平股檢察官林思吟指揮調查局台北市調處偵辦，2月12日發動搜索陳怡君的中山區、大同區2處服務處、議員辦公室、內湖、台中市等共13處，約談7被告、3證人等10人到案。

    檢方複訊後聲押陳怡君與張惠霖，先後獲准，另諭令賀姓前員工50萬元交保，張惠霖胞姊30萬元、議會研究室楊姓女主任24萬元、陳怡君胞弟陳衛德與洪姓弟媳各1萬元交保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播