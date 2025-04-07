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    電纜線遭竊報案被告知「難破案」 旗山分局：督察系統介入調查

    旗山光電業者電纜線失竊案，目前已逮捕6名犯嫌。（警方提供）

    旗山光電業者電纜線失竊案，目前已逮捕6名犯嫌。（警方提供）

    2025/04/07 16:44

    〔記者蘇福男／高雄報導〕某光電業者案場電纜線清明連假期間接連遭竊，業者求助警方，卻被告知「難破案」，業者自力救濟逮獲4名竊嫌送辦，業者痛批警方是「薪水小偷」，旗山警分局表示，督察系統已介入調查，若有違失，將依規定議處。

    光電業者指控，案場設在旗山，最近電纜陸續運到工地，但尚未安裝，5日凌晨發現電纜遭竊，向旗山警分局建國派出所報案，但警方以「負責人未到現場」為由未受理報案，隔天設備再度遭竊，他們再前往報案，所長竟以劉邦友血案未破案等藉口，暗示破案機率低，要他們知難而退。

    業者不甘損失，自行與員工抓賊，今天凌晨成功逮到4名竊嫌，過程中因竊嫌企圖逃逸，業者方還遭衝撞受傷。

    針對業者指控，旗山警分局表示，對於員警第一時間未先行受理報案，與應對言詞未當部分，將由督察系統介入調查，若有違失，將依規定議處。

    警方表示，目前全案已逮捕6名犯嫌，並起出失竊電線贓物近243公斤，全案依加重竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦，資源回收場業者涉嫌收贓部分，也將從嚴究辦。

    警方起出失竊電線贓物近243公斤。（警方提供）

    警方起出失竊電線贓物近243公斤。（警方提供）

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