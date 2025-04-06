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    差點破功！大甲媽遶彰市爆推擠 優勢警力壓制醉男

    大甲媽昨晚在彰化市區遶境，爆滿信眾跟隨。（圖由民眾提供）

    大甲媽昨晚在彰化市區遶境，爆滿信眾跟隨。（圖由民眾提供）

    2025/04/06 10:27

    〔記者湯世名／彰化報導〕差點破功！大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境，昨晚（5日）在彰化市區時突爆發推擠，彰化警分局優勢警力迅速將將2名鬧事的男子壓制，其中1人還呈現爛醉，警方依據警察職權行使法將酒醉男子帶回實施管束，所幸警方迅速介入主導，讓已連2年未發生肢體衝突的遶境活動順利進行。

    有鑑於大甲媽遶境彰化縣境已連2年未發生肢體衝突，因此今年警力部署再度減少，共有2558人次警力維安，創3年來新低；至於眾所矚目的彰化市民生地下道則部署340名警力，與往年相近；今天凌晨大甲媽鑾轎通過民生地下道時也相當順利平和。

    不過昨晚稍早在彰化市自強路，發生民眾推擠情事，彰化警分局立即以優勢警力迅速將相關人員進行隔開，並於現場壓制2位主要推擠的男子。經查2名男子均未攜帶證明文件，且經酒測後，其中1人還有酒精反應且明顯泥醉，現場警方依據警察職權行使法將其帶回偵查隊實施管束，並持續針對現場蒐證影像進行全面分析，所幸衝突並未擴大。

    彰化縣警局因應大甲遶境組成的「機動應變隊」，由縣警局訓練科長林世明率領42名教官，從昨天下午起到今天凌晨部署在大甲媽祖鑾轎周邊，一旦有突發狀況即迅速排除。

    彰化警分局呼籲，大甲媽遶境期間民眾應保持理性，避免飲酒或有擾亂公共秩序情事，警方對任何藉機滋事、鬥毆行為，都將依法嚴懲，絕不容忍。

    大甲媽祖昨晚在彰化市區遶境，大批警力維安，緊盯任何可能狀況。（圖由民眾提供）

    大甲媽祖昨晚在彰化市區遶境，大批警力維安，緊盯任何可能狀況。（圖由民眾提供）

    大甲媽祖昨晚在彰化市區遶境，大批警力緊貼媽祖鑾轎維安。（圖由民眾提供）

    大甲媽祖昨晚在彰化市區遶境，大批警力緊貼媽祖鑾轎維安。（圖由民眾提供）

    大甲媽祖昨晚在彰化市區遶境，大批警力部署在民生地下道四周，避免衝突生。（圖由民眾提供）

    大甲媽祖昨晚在彰化市區遶境，大批警力部署在民生地下道四周，避免衝突生。（圖由民眾提供）

    大甲媽祖昨晚在彰化市區遶境，彰化縣警局「機動應變隊」隊長林世明（左1）率隊維安，緊盯任何可能狀況。（圖由民眾提供）

    大甲媽祖昨晚在彰化市區遶境，彰化縣警局「機動應變隊」隊長林世明（左1）率隊維安，緊盯任何可能狀況。（圖由民眾提供）

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