「大甲媽」一級戰區準備好了！ 因為這一物出現了

「大甲媽」一級戰區的民生地下道，彰化警方已將改道牌進駐現場。（記者劉曉欣攝）

2025/04/05 11:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「大甲媽」遶境活動昨天（4日）起駕，今天（5）將進入彰化市區，駐駕在彰化市南瑤宮。最受各界矚目的「一級戰區」民生地下道，彰化警方也準備好了，770面改道牌已提前進駐，治安熱點也以標語禁止躦轎腳！

彰化警分局局長林英煌表示，今年民生地下道將出動340名警力，雖然警力人數沒有創新高，還比去年來得少，但準備了770面改道牌，以改道牌來圍出管制範圍，讓「大甲媽」鑾轎可以順利、平安與快速的通過民生地下道。

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林英煌強調，警方對於「暴力零容忍」，就算是宗教盛事的「大甲媽」也是一視同仁，任何滋事分子，或是在遶境期間的衝突、鬥毆事件，都會以優勢警力來取締，維護宗教遶境的秩序。

由於「大甲媽」每每經過民生地下道都成為全國關注的焦點，從早年的角頭搶轎事件，到前幾年因扛轎風波發生的鬥毆，彰化縣警局在2年前由柔道、跆拳道高手員警的組成「機動應變隊」，從「大甲媽」鑾轎跨入大肚溪進入彰化縣開始，就全程護轎，尤其是在民生地下道的「一級戰區」，更是貼身護轎，避免搶轎、扛轎等紛爭再起。

「大甲媽」一級戰區的民生地下道，彰化警方已將改道牌進駐現場。（記者劉曉欣攝）

彰化警方在「大甲媽」遶境的治安熱區，請民眾配合不鑽轎底。（記者劉曉欣攝）

「大甲媽」一級戰區的彰化市民生地下道，每年都是「大甲媽」遶境的重頭戲。（記者劉曉欣攝）

彰化市街頭已經出現「大甲媽」隨香客，擠爆彰化市。（記者劉曉欣攝）

彰化市街頭已經出現「大甲媽」隨香客，擠爆彰化市。（記者劉曉欣攝）

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