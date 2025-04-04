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    高齡者換照 基隆監理站啟用政府專屬短碼簡訊「111」

    基隆監理站以111政府短碼發送簡訊通知高齡者換照，並有專人協助。（基隆監理站提供巷）

    基隆監理站以111政府短碼發送簡訊通知高齡者換照，並有專人協助。（基隆監理站提供巷）

    2025/04/04 13:00

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕最近詐騙猖獗，常有詐騙集團假冒政府機關發送釣魚簡訊，以致影響到基隆監理站關懷高齡者交通安全，寄送手機簡訊提醒75歲以上長輩，換發高齡駕駛人駕駛執照的訊息被忽略，駕照逾期會挨罰或註銷駕照。基隆監理站啟用「111政府專屬短碼簡訊平台」，只要簡訊來源號碼是「111」就是政府機關發送的簡訊，高齡者要依規定到監理站換發駕照。

    基隆監理站指出，一般民眾的普通駕駛執照有效期間至75歲止，75歲高齡者每滿3年要換發一次；若是有交通違規也要辦理換照，維護高齡年長者及其他用路人的交通安全。

    如果高齡者沒有換照，拿逾期駕照開車被舉發者，將依道路交通管理處罰條例處1800元以上3600元以下罰鍰，並禁止開車；如果在舉發通知單日期3個月內依規定完成換發駕照，就不予處罰。

    如果逾75歲有特定違規或吊扣駕照者不依通知期限申請換照者，通知繳回駕照，如果沒有繳回，監理機關會逕行公告註銷駕照。

    最近詐騙猖獗，民眾一時之間難以判斷是否為假簡訊而落入詐騙陷阱，基隆監理站已啟用「111政府專屬短碼簡訊平台」，發送簡訊通知高齡者換照，簡訊內容為「王＊明君，您的駕照即將到期，如需繼續騎車、開車，請至醫療院所通過體檢及認知測驗後換駕照，以免逾期受罰，如已辦理無須理會。基隆監理站關心您。」民眾如果收到傳送簡訊來源號碼是「111」，即可確定是監理站發送的簡訊，要依規定換照，避免受罰或被註銷駕照。

    民眾如果對簡訊有疑問，可於上班時間洽詢各監理所（站）查證是否屬實，或使用監理服務網的智能小鹿功能詢問。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    基隆監理站以111政府短碼發送簡訊通知高齡者換照，並有專人協助。（基隆監理站提供巷）

    基隆監理站以111政府短碼發送簡訊通知高齡者換照，並有專人協助。（基隆監理站提供巷）

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