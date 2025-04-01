台中林新醫院急診爆糾紛 25歲男看病不帶健保卡嗆櫃檯

警方趕至醫院釐清口角過程。（讀者提供）

2025/04/01 11:35

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯區鄭男（25歲）前往林新醫院急診室看診，因沒帶健保卡，由陳姓民眾（31歲）訊問可否借健保卡代替，鄭、陳沒帶夠掛號費用，情緒高漲大聲與行政人員對話，急診櫃台拒絕接受掛號， 2人準備離院，與下班著便服的吳姓醫師擦身而過，陳男稱遭吳醫師肩膀碰撞手臂，2人悻悻然開車離去，警方依社會秩序維護法通報到案說明。

台中市第四警分局表示，林新醫院急診室於31日上午8時許發生口角糾紛，黎明派出所派員到場，已未見有衝突情事，醫護人員告知鄭、陳駕車離去，先前因鄭男欲看診疑因未帶足掛號費用，情緒高漲與櫃檯人員僵持不下，2人準備離院時，與下班著便服的吳姓醫師擦身而過，陳男自認遭吳男肩膀碰撞手臂，所幸未進一步衍生肢體衝突。

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黎明派出所副所長葉峻廷說，經檢視相關影像及現場醫護人員說法，釐清為掛號費問題衍生後續口角爭執，現場未有人因此受到傷害，吳醫師遭推撞暫不提出傷害告訴，鄭、陳於公共場所滋擾行為，依社會秩序維護法第６８條第２款通知到案說明。

警方查出，吳醫師下班穿便服，與陳男擦身而過時，陳男自認有被撞到發生推擠行為，警方初步認為非針對醫師有施暴行為，呼籲醫療機構為公共場所，醫病雙方應保持理性與互相尊重，如遇爭議，可透過醫院協調機制或撥打110報案專線處理，以維護醫療秩序與安全。

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