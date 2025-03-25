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    偷萬元「泡泡瑪特」被抓包竟撞娃娃機店業者 涉準強盜罪起訴

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/03/25 17:25

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕29歲陳姓男子為行竊嘉義市一間夾娃娃機店市值1萬4355元「泡泡瑪特」公仔，去年7月間開車到夾娃娃機店前，下車欲行竊，林姓業者發現，站在車前阻擋陳男離去，陳男強行駕駛車輛往前撞，林男向車旁閃避，然仍被車輛後照鏡撞傷，嘉義地檢署今天偵結，依準強盜罪嫌起訴陳男。

    檢警調查，29歲陳姓男子為行竊時隱匿身分，去年7月17日至22日先到嘉義市軍輝橋往中埔方向越堤道旁，行竊2面汽車車牌，懸掛在承租的轎車上。

    去年7月23日，陳男開車載36歲同夥男子到嘉市夾娃娃機店，隨後下車假裝投幣夾娃娃，再拿取應先夾娃娃才能兌換的「泡泡瑪特」公仔1個，隨後上車坐副駕駛座欲離去，林男從監視錄影畫面發現此事，走到車前阻擋陳男2人離開，此時其同夥的妻子趕到現場，站在車後制止。

    陳男見狀，伸手控制車輛方向盤，還伸腳踩油門，駕車向前衝，林男原本用手壓住引擎蓋試圖阻擋，見陳男開車前行，連忙往車旁閃避，持掃把敲打車窗、試圖開車門但未成功，陳男駕車左轉後逃逸，造成林男腹部挫傷。

    檢警偵辦，查獲陳男及同夥到案，然而公仔已經被上網以2000元拍賣。

    嘉檢認為，陳男竊取公仔時涉犯傷害及準強盜罪嫌，請求從重依準強盜罪處斷。陳男的同夥因竊盜及毒品案被判刑，2022年5月執行完畢，5年內再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，請求法官加重其刑。

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