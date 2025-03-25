長濱漁港海域傳統舷外浮桿帆船翻覆 海巡遙控救生圈救5人

岸巡人員以遙控救生圈將眾人帶回岸邊。（岸巡提供）

2025/03/25 17:14

〔記者劉人瑋／台東報導〕今（25）日中午12時40分，海巡署東部分署第一三岸巡隊長濱安檢所接獲民眾通報，指稱於長濱漁港左側、距岸約200至300公尺處海域，有風帆翻覆、疑似有民眾落海待援。而翻覆的是仿古的傳統舷外浮桿帆船，是南島民族普遍使用的船隻，近年為民間船團復興。

安檢所所長隨即率隊趕赴現場實施救援；同時，第十巡防區指揮部亦調派第一三岸巡隊第一機動巡邏站、第十五海巡隊PP-10068艇前往支援，並通報臺東縣消防局成功大隊長濱分隊共同協處。

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救援人員抵達後，發現現場有2艘風帆翻覆，共5名民眾攀附在船側載浮載沉，情況緊急。海巡人員立即運用遙控式救生圈等裝備展開救援，並與友軍單位密切合作，迅速將落海人員全數救起。經初步檢視，5人均無明顯外傷，意識清楚，亦皆表示無需送醫。

以往南島民族多自製這種傳統舷外浮桿帆船，甚至史前館專家也推測，數千年前的「海上玉路」多以類似船隻往來台灣與太平洋小島進行玉器等物件貿易。近年來長濱有民眾試圖復興這種即將消失的工藝，並與其他南島民族交流。

岸巡人員以遙控救生圈將眾人帶回岸邊。（岸巡提供）

岸巡人員以遙控救生圈將眾人帶回岸邊。（岸巡提供）

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