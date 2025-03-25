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    毒販躲查緝喪屍煙彈改合成「正丙帕酯」 法務部列二級毒品

    法務部為防範「正丙帕酯」毒害，上月召開毒品審議委員會決議其增列為二級毒品。 （記者吳昇儒攝）

    法務部為防範「正丙帕酯」毒害，上月召開毒品審議委員會決議其增列為二級毒品。 （記者吳昇儒攝）

    2025/03/25 12:48

    〔記者吳昇儒／台北報導〕「依托咪酯」、「異丙帕酯」等靜脈麻醉劑藥物，被毒販做成煙彈販售，因吸食後會出現無法思考、控制身體等行為，又稱喪屍煙彈，已被法務部列為二級毒品。但毒販為了躲避查緝，將被列管的「異丙帕酯」，改合成為異構物「正丙帕酯」，吸食後仍會造成危害。法務部為防範其毒害，上月召開毒品審議委員會決議增列「正丙帕酯」為二級毒品。

    法務部毒品審議委員會去年11月召開會議，認為依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等麻醉劑藥物，嚴重危害國人健康及影響社會安全，由原先三級毒品提升至二級毒品，以壓制此類毒品犯罪擴散。行政院也正式將3類新興毒品列為二級毒品管制。

    製毒集團為躲避查緝，竟合成出「異丙帕酯」異構物「正丙帕酯」，吸食後效果與「異丙帕酯」相似。

    而檢警近期也查出，害死員警的毒蟲中，就有人吸食的喪屍煙彈，含有「正丙帕酯」。

    法務部今年2月召開毒審會審議時，為預防「正丙帕酯」濫用造成社會危害，考量其成癮性、泛濫性、對社會危害性，決議將「正丙帕酯」列為二級毒品管制。目前正進行公告程序，「正丙帕酯」改列第二級毒品後，未來只要吸食、持有、轉讓都有刑責：若製造、走私運輸、販賣者，最重可處無期徒刑；藥頭意圖販賣而持有者，可處5年以上有期徒刑，毒駕致死最重判10年，刑度加重。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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