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    自家監視器朝向鄰居後院挨告 刑事不起訴民事判賠還要拆掉監視器

    蔡男在自家安裝的監視器因侵犯鄰居隱私，法院判賠1萬元，還要拆掉監視器。示意照，非本案監視器。（記者李立法攝）

    蔡男在自家安裝的監視器因侵犯鄰居隱私，法院判賠1萬元，還要拆掉監視器。示意照，非本案監視器。（記者李立法攝）

    2025/03/25 12:26

    〔記者李立法／屏東報導〕楊姓婦人不滿蔡姓鄰居在2樓安裝的監視器鏡頭朝向她家1樓後院，提告妨害秘密，檢方認為證據不足，以不起訴處分簽結；楊婦不服，提起民事損害賠償告訴，並要求拆掉該監視器，屏東地院檢視相關事證後，認為蔡男已侵犯鄰居隱私，應賠償鄰居夫婦倆共1萬元，並拆掉該監視器，可上訴。

    楊姓婦人指控蔡姓鄰居在2樓安裝的監視器鏡頭朝向她家1樓後院，因為是家人活動範圍，使得她的家庭聚會、乘涼及洗濯等日常作息完全暴露在蔡男全天候監視下，隱私受到侵犯，遂提告妨害秘密罪，檢方偵辦後，認為證據不足，以不起訴處分簽結，楊婦不服，提起再議，卻被駁回確定，楊婦於是改走民事途徑尋求翻盤，除求償50萬元，並要求拆掉監視器。

    蔡男則堅稱，他家因2樓臨路部分窗戶未安裝鐵窗，為確保人財安全，才安裝監視器，朝下方拍攝，並非正對楊婦住家1樓，應不至對楊婦家人隱私權及居住安寧造成侵害。

    屏東地院檢視相關證據後，認為蔡男若為防盜，可將監視器裝在屋內再把鏡頭角度朝向自家門口或窗戶，或在2樓加裝鐵窗，而不是在2樓外牆裝設得以俯視楊婦住家1樓後院所有私人活動的監視器，蔡男已侵害他人隱私權及居住安寧，應賠償楊婦及楊婦丈夫各5000元，並拆除該監視器。

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