輕鬆月入15萬？ 鼓吹新光氣爆櫃姐下海 女網紅養生館二度被抄

百萬網紅「恩姐」找新光氣爆櫃姐下海。（擷自抖音）

2025/03/24 22:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間涉黃養生會館近期遭警方突襲抄掉，吳姓負責人正是擁有百萬粉絲的抖音「小姐愛吸弟」網紅「恩姐」，她今年1月才因經營同家養生館被查獲，沒想到除持續重操舊業，甚至高調在社群平台上宣稱「復活」，而此次相距不到兩個月吳女二度被查獲，檢方裁定以2萬元交保。

更引發熱議的是，恩姐還在短影片中招募新血，找來一名因台中新光三越氣爆事件失業的20多歲櫃姐，鼓吹她「轉戰」八大行業，櫃姐在影片中透露，自己因為氣爆事件無法繼續原本的工作，原薪資又不高，希望能找到高薪機會。恩姐聽後當場推薦她進入傳播業，並豪言：「15萬以她的條件輕輕鬆鬆啦！我們家68歲都能月入10幾萬！」

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經查，吳女同時也利用百萬網紅身分在台中市北區中清路經營涉黃養生會館，在網路論壇、臉書刊登性交易廣告招攬「老司機」消費，並招募美容師提供性服務等，警方本月初搜索票再次上門，查獲負責人吳女、幹部，25名小姐、16名男客，將吳女等人依妨害風化送辦，也是吳女今年二度犯下同類型案件。

綽號「恩姐」的吳姓女網紅（34歲），經營抖音帳號「sistercgg 小姐愛吸弟」，還備註「我是恩姐，我不是小姐不熙娣，想了解更多資訊、工作等等，請幫我點選連結喔」，影片內容相當「直白」，可說是八大行業「探店」入門及教戰指南，短影片話題辛辣，經常有旗下正妹入鏡，受到網友關注。

日前1部「媽媽帶女兒雙飛」影片有170萬點閱，在IG也有帳號，相當火熱，且吳女擅長用諧音大談情色話題，例如「媽媽帶兒子破觸」短片中，兒子還抱著玩偶，媽媽指責年近30歲兒子不交女友，每天在家看動漫打電玩，請「恩姐」安排兒子「轉大人」，兒子則頂嘴說，他認為外面的女生都比不上動漫。

吳女今年因經營涉黃養生館已二度被查獲。（民眾提供）

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