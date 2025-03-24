霸王車女慣犯不付775元車資 運將氣得將車開去派出所

司機機警陪同鍾女（白鞋者）下車想一起去找她朋友拿車錢，沒想到最後居然遇上霸王車慣犯。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/24 14:10

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲鍾姓婦人有多次搭霸王車的案例，她日前又從桃園龜山搭計程車，表示要到台北市找朋友；抵達目的地後，她卻謊稱身上錢不夠，要下車到友人住處借錢。司機擔心有詐，陪同她前往，沒想到住戶開門後，卻說根本不認識鍾婦；司機氣得叫她上車，再將車開往附近派出所，她被警方當場逮捕。

北市警中正二分局調查，鍾姓婦人近期從桃園龜山搭計程車，她上車後告訴司機要前往台北市汀洲路附近找朋友，司機於是依她所說開往目的地。當司機抵達後告訴她車資為775元，她謊稱自己身上錢不夠支付車資，還騙司機可否讓她先下車，去附近的朋友住家找朋友借錢來支付車資。

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幸虧司機擔心有詐，表示要一起陪同鍾下車去找她「朋友」，沒想到她還真的硬著頭皮，胡亂找了附近一處民宅按電鈴；住戶開門詢問，告訴司機根本不認識她，這時司機才發現自己遇上霸王車事件。司機氣得要鍾女回車上，隨即再開車前往附近派出所。

警方釐清事發經過後，立刻清查鍾女身分，沒想到又查出她是霸王車慣犯，過去也曾以相同手法在新北市新莊區搭霸王車，還因此成為詐欺通緝犯。

警方不排除鍾女看準不少計程車司機不願為了小錢耽誤跑車時間，或是也曾謊稱要下車找朋友拿錢，若司機沒跟下來就一溜煙落跑。警方這次除了將她解送歸案，也另外將她再次依詐欺罪嫌送辦，同時也呼籲若有其他司機被害，應出面告訴警方，切莫姑息。

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