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    重金屬污染關西鳳山溪6千戶停水 艾斯巴達判賠476萬

    艾斯巴達被新竹地院判賠水公司476萬。（資料照）

    艾斯巴達被新竹地院判賠水公司476萬。（資料照）

    2025/03/24 12:13

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前年6月新竹縣關西鳳山溪遭艾斯巴達公司儲存含有重金屬總鉻、總鎘及總鉛等成分之毒物的貝克桶滲漏流污染，影響6千多戶連續停水，自來水公司第三區管理處向新竹地院提起民事求償，要求艾斯巴達賠償損害，法官判賠476萬。

    法官調查，艾斯巴達公司距離關西淨水場僅30至50公尺，廠房邊坡即為鳳山溪，是關西淨水場取水溪流，但魯姓負責人竟將多桶具有毒性及危險性的事業廢棄物存放於廠房。其中編號17號的貝克桶於2023年任意放置戶外，經長時間日照，材質劣化受損致溶液外流，經雨水沖刷沿廠房邊坡漫流至鄰近之鳳山溪內，致生鳳山溪受苯乙烯、重金屬總鉻、總鎘及總鉛等毒物污染而呈橘紅色，溪內魚群大量死亡，關西淨水場因源水遭污染而緊急停水。

    自來水公司第三區管理處就關西淨水場緊急取水臨時用電改善工程，影響6千多戶連續停水，扣減基本費、用水費和員工加班費等，總共求償644萬。

    魯姓負責人則稱，他沒有排放或漏出廢水，他知道在廠區內有漏，但沒有漏出去，公司與自來水公司的地理位置不相符，指稱漏出去的東西依位置、數量，不足以引發巨大災害。

    法官認為，魯姓負責人對貝克桶內廢棄溶液有滲漏的預見可能，仍未採取防止滲漏的有效措施，與致逸出污染有相當因果關係，且其過失等經刑事判決認定明確，最後判賠水公司476萬元。

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