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    7旬翁駕車疑不適撞停路邊轎車 肇事逃逸被警攔下

    陳姓老翁夜間開車，疑身體不適撞擊路邊停放車輛，竟肇事逃逸。（民眾提供）

    陳姓老翁夜間開車，疑身體不適撞擊路邊停放車輛，竟肇事逃逸。（民眾提供）

    2025/03/24 12:20

    〔記者歐素美／台中報導〕7旬陳姓老翁昨天深夜開車行經台中市大雅區德勝路，疑身體不適撞到停放路邊的張男轎車，再往前碰撞茆女的轎車，致2車受損，陳姓老翁竟肇事逃逸，民眾發現在後追趕並報警，警方出動警網攔截，經酒測，陳翁未酒駕，但因其身體不適，並未當場帶回，將調閱相關影像，再傳詢陳翁，以釐清案情。

    昨天晚上11時30分左右，陳男（76歲）駕駛轎車行經大雅區德勝路時，車子突撞擊停在路邊的張男（60歲）的轎車，張男的車子再往前碰撞到至停在前面的茆女（31歲）的轎車，造成2車受損。

    但陳姓老翁肇事後並未停下查看，反而將車子倒退後再開車離去，民眾發現報警，並在後方尾隨，警方隨即出動警網前往攔截，在不遠處攔下陳翁，當場酒測，發現陳翁並未酒駕，陳翁表示，身體不適才肇事。

    由於現場無人受傷，警方已調閱相關影像，將再傳詢陳翁，以釐清案情。警方表示，駕駛交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上、5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑，即使無人受傷，亦可裁罰1千元以上、3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，提醒民眾發生事故時應依規定在場處置，避免觸法。

    陳姓老翁夜間開車，疑身體不適撞擊路邊停放車輛，被撞的轎車車尾嚴重受損。（民眾提供）

    陳姓老翁夜間開車，疑身體不適撞擊路邊停放車輛，被撞的轎車車尾嚴重受損。（民眾提供）

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