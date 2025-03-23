偷機車、公寓搜刮鞋！北市士林單日5竊案偵破了

警方循線逮到陳等4嫌。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/23 20:32

〔記者王冠仁／台北報導〕以36歲陳姓男子為首的竊盜集團，在一天內於台北市士林區犯下5起竊案，陳等4人先後偷走鑰匙沒拔的機車、潛入公寓樓梯間偷走運動鞋。警方獲報後發現這幾件竊案發生地點都在附近，於是布線追查，果然在當天傍晚於北投區附近循線將陳等4人查緝到案，並依竊盜罪嫌送辦。

北市警士林分局今天宣布偵破這起竊盜集團，原來以陳姓男子為首的這4名竊賊，日前凌晨時刻跑到台北市士林區附近，他們在路邊尋找鑰匙沒拔的機車，將1輛機車偷騎走，還有其他機車鎖孔被破壞但沒被偷走，甚至潛入1樓大門沒關上的公寓，進入公寓梯間搜刮住戶放置的運動鞋，離去時發現路旁YouBike置物籃中有提袋也順手牽羊。

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警方當天陸續接獲被害人報案，警方根據竊案發生地點調閱監視器畫面，發現竊賊共有4人。警方再追查他們偷走機車的行蹤，當天傍晚6時許，循線前往北投尊賢街一帶埋伏，不久後果然見到36歲陳嫌、22歲陳嫌、20歲李男與其19歲楊姓女友，查扣失竊機車1輛、失竊運動鞋等贓證物，並將4嫌帶回派出所。

據悉，他們彼此聲稱是在某社會機構認識，警方詢問為何結夥行竊，他們卻互相指責彼此，推說不是自己發起行竊，對於犯案細節不願詳細交代。

警方最後除了將他們依竊盜罪嫌送辦，也將深入追查他們有無涉及其他竊案。

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