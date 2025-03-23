憾！北市16歲少年失蹤8天 被發現陳屍景美溪

新北市新店區寶橋路堤外便道，傍晚發現浮屍。警方確認為失蹤8天的范姓少年，初判沒有外力介入。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/23 19:54

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店區寶橋路堤外便道今天傍晚，有釣客在景美溪中看見浮屍載浮載沉，隨即向警方報案，警消趕抵現場後，出動橡皮艇下水將浮屍打撈上岸，經警方調查後，確認為失蹤8天的范姓少年，初步研判沒有外力介入，詳細死因仍有待調查。

據了解，16歲范姓少年日前在社群軟體限時動態，寫下心情沮喪的字眼後，便在本月15日失去蹤影，而少年母親的親友，於19日在臉書社團貼出尋人啟事，指出失蹤少年特徵身穿米色外套、墨綠色帽T、黑框眼鏡及米白色側背包等內容。

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新店警分局調查，少年家屬同時向台北市文山一分局警方通報失蹤協尋，而台北市消防局也出動多名警消，連續3天在少年失蹤的文山區一壽橋下附近進行打撈作業，但都一無所獲。

據查，新店分局警方今天下午5時許接獲報案，有釣客發現在新店寶橋路景美溪發現浮屍，隨即由消防人員將其打撈上岸，經家屬指認後，確認為失蹤8天的16歲范姓少年。

據指出，現場經鑑識人員採證後，少年身上並沒有明顯外傷，初步排除有他殺或外力介入，至於詳細死因及原因，仍有待警方進一步相驗釐清。

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