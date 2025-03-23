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    「檢察官」幫管錢？退休師慘噴千萬 中警3.5萬張海報狂撒全城

    台中市警局加強反詐力道，印製3萬5千份大型海報，張貼在人流密集場域。（警方提供）

    台中市警局加強反詐力道，印製3萬5千份大型海報，張貼在人流密集場域。（警方提供）

    2025/03/23 19:44

    〔記者許國楨／台中報導〕詐騙案件頻傳，根據警政署「打詐儀表板」統計，今年1、2月份台中市詐騙案件計3400件，損失金額超過22億元，有大學生遇假投資遭騙20萬元，也有退休老師遇假檢察官慘被騙千萬，為全面加強反詐宣導，市警局印製3萬5千份海報，張貼在人流密集場域，藉此提高民眾警覺，降低受騙風險。

    台中一名退休老師近日接到一通LINE陌生訊息，對方自稱「士林地檢署檢察官」，語氣嚴肅地表示他個資被盜用，涉嫌刑案，要求他將存款全數領出交由「檢察官監管」，以證明清白，老師心急如焚，信以為真，依照指示提領畢生積蓄1000萬元交付，結果對方一收錢就消失，這才驚覺受騙，崩潰不已。

    不只長輩會被騙，年輕人也難逃詐團魔爪，台中一名大學生在交友軟體TINDER認識一名網友，兩人熱聊後，對方開始大力推薦「穩賺不賠」的虛擬貨幣投資，還貼出一堆「成功案例」增強說服力，大學生心動之下，依照指示開設帳戶，投入20萬元買狗狗幣（DOGE），沒想到到了提款時刻卻發現根本無法出金，這才警覺遇詐。

    市警局指出，根據警政署的「打詐儀表板」，台中市今年1至2月詐騙案件高達3400件，總財損超過22億元，其中「假投資」詐騙奪下最坑錢冠軍寶座，「假網拍」與「假檢警」詐騙緊隨其後。

    為防止更多民眾落入詐騙陷阱，市警局局特別設計了3款超直白反詐騙海報，一共印製3萬5千張，張貼在人流密集的學校、長照中心、車站、百貨公司、銀行、醫院等場域，希望讓每個人都能牢記「詐騙關鍵字」，提前識破騙局，降低受騙風險。

    市警局表示，詐騙手法層出不窮，呼籲民眾「不要再被騙了」，牢記海報內容，就能降低受騙風險，凡標榜高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，並將防詐訊息分享給家人、親戚及朋友，如有疑問可撥打165或110專線諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    假檢警詐騙位居詐騙類型前三名。（警方提供）

    假檢警詐騙位居詐騙類型前三名。（警方提供）

    反詐海報淺顯易懂。（警方提供）

    反詐海報淺顯易懂。（警方提供）

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