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    首頁　>　社會

    雲林民宅車庫燃燒起火 4人躲2樓嗆傷預防性送醫

    斗六市下午3點多一處民宅因不明原因1樓車庫起火燃燒，導致屋內4人受困。經消防人員搶救，順利將人員救出。 （民眾提供）

    斗六市下午3點多一處民宅因不明原因1樓車庫起火燃燒，導致屋內4人受困。經消防人員搶救，順利將人員救出。 （民眾提供）

    2025/03/23 17:03

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市今日下午3點多發生火警，一間民宅因不明原因1樓車庫起火燃燒，導致屋內4人受困。消防人員獲報後緊急前往灌救，經大約半小時搶救，順利撲滅火勢。受困4人均吸入性嗆傷，預防性送至斗六成大醫院救治，至於詳細起火原因仍有待消防局調查。

    今天下午接近3點半，雲林縣消防局獲報，稱斗六市榴邨十八街一處民宅發生火警，並傳出疑似有人員受困其中。消防局遂派遣斗六、公園、古坑、莿桐、林內、六合及第一大隊前往搶救，出動10輛消防車10部、4輛救護車，及27名人員前往搶救。

    抵達現場後，消防人員發現1樓車庫起火燃燒，竄出陣陣白煙，甚至延燒到隔壁民宅，當下現場由第一大隊副大隊長張哲彬指揮，人員立即布線灌救。經大約半小時救援後，順利撲滅火勢。

    消防人員搶救當下，在2樓後陽台順利將44歲李男、13歲李女、11歲李男救出，41歲張女則在2樓房間救出，4人意識均清楚，僅有吸入性嗆傷，由救護人員皆預防性送醫到斗六成大醫院。

    消防局表示，初步判斷燃燒面積約15平方公尺，至於詳細起火原因及財物損失仍有待調查釐清。

    火勢甚至延燒至隔壁民宅。（民眾提供）

    火勢甚至延燒至隔壁民宅。（民眾提供）

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