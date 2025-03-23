貼身信徒冒領寺廟百萬元挨告 業務侵占、偽造文書判刑8個月

士林地院近日審結，認定王女觸犯業務侵占、偽造文書罪，判8個月徒刑。（記者吳昇儒攝）

2025/03/23 15:14

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市法濟寺王姓女信徒隨侍前住持多年，住持過世前，王女召開信徒大會，選任自己擔任寺廟負責人，2016年間登記為寺廟負責人，但開會內容部分不實，引發質疑，且王女擔任負責人後，便提領廟款150萬元。事後被判定負責人登記無效後，又分批取走40萬元款項。士林地院近日審結，認定王女觸犯業務侵占、偽造文書罪，判8個月徒刑。

判決書指出，王姓女信徒隨侍前住持多年，協助該名住持處理寺廟事務，深獲信任，於過世之前，交代她負責擔任寺廟管理人。於住持過世後，於2016年5月，持信徒大會開會紀錄，登記王女為寺廟管理人。

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寺廟內其他法師查詢後方知負責人已經更換，認為王女出示的會議紀錄有問題，提起民事訴訟，最終於2021年1月間，最高法院認定王女管理人資格不存在。但王女卻在2017年訴訟期間，提領寺廟150萬元，卻不知流向；另於訴訟確定之後，於2021年3月間又拿著印鑑等資料，分別提領30、10萬元的廟內存款，卻對於支出方向未能提出說明。

寺廟內其他法師認為，王女的行為已經涉犯業務侵占及偽造文書等罪，進而提出告訴。

法院審理時，王女向法官坦承，確實有提領款項，但均是遵照前住持所指示，否認有業務侵占、偽造文書、詐欺取財等犯行；並宣稱因為前住持交代說，自己與兩名師父當初開山很辛苦，為了體恤3人，便要給1人200萬元的醫療基金。而當初提另的150萬元，是要拿出來當醫療基金使用，陸續都有拿給前住持指定的師父；40萬元部分，也是要支付醫療費用，但因遇到疫情，才會另外存在銀行內。

法官調查，王女宣稱是將錢拿給就醫的師父，但並不需要一次提領150萬元，且其供詞前後不一，應非可採；而王女當時身為寺廟負責人，無法提出款項流向，因此認定她已觸犯業務侵占罪。

另，王女明知自己已被最高法院確認其管理人資格不存在，卻仍持寺廟的印鑑提領40萬元，一行為已經觸犯偽造文書罪及詐欺取財罪，則依偽造文書罪處斷。

法官審理後，依業務侵占、偽造文書罪，分別判處王女有期徒刑6、4個月，應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。

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