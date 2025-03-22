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    高雄7旬婦遇網路愛情詐騙險失財165萬 2年已受騙3次

    高雄70歲徐姓婦人誤入網路愛情詐騙陷阱，險被騙165萬元。（民眾提供）

    高雄70歲徐姓婦人誤入網路愛情詐騙陷阱，險被騙165萬元。（民眾提供）

    2025/03/22 15:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄70歲徐姓婦人誤入網路愛情詐騙陷阱，在臉書結識化名「許林輝」的男子，兩人迅速發展網戀，對方再推薦她投資期貨平台，聲稱穩賺不賠，徐婦照指示操作，獲利24萬美金（約新台幣792萬元），提領時被要求先支付5萬美金保證金，她昨（21）日欲提領165萬元現金支付時被警方及時阻詐。

    鹽埕分局今（22）日指出，徐婦於昨午前往鹽埕區大勇路銀行，幸好行員警覺性高，立即通報七賢路派出所巡邏員警劉恩宇、陳柏豪前來攔阻，成功保住徐婦的積蓄，徐婦2年內已受騙3次，所幸均由警方攔阻下來。

    據了解，此次詐騙集團以「先小額入金、製造獲利假象」的手法，誘使被害人投入大筆資金，徐婦原本深信不疑，直到員警到場說明這類「先匯款才能領錢」的手法是典型詐騙，才驚覺差點落入陷阱。

    警方告知，這類詐騙通常會要求下載不明APP或登入假投資網站，操縱帳戶數據來營造「獲利假象」，吸引受害人持續加碼投資，最終血本無歸，徐婦2年內受騙3次，幸好都被員警攔下，連行員都覺得不可思議。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    高雄70歲徐姓婦人誤入網路愛情詐騙陷阱，險被騙165萬元。（民眾提供）

    高雄70歲徐姓婦人誤入網路愛情詐騙陷阱，險被騙165萬元。（民眾提供）

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