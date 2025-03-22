好心被雷親！台南百歲人瑞出借家中廁所 慘遭竊賊偷走12萬現金

台南安南區百歲李姓榮民熱心出借蔡姓男子家中廁所，不料對方竟潛入房間行竊12萬元。警方已鎖定犯嫌追查，鄰里譁然盼速破案。（民眾提供）

2025/03/22 15:49

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區一位百歲李姓人瑞，昨天熱心讓蔡姓男子借用住家廁所，未料對方竟趁李翁在屋外修理腳踏車時，潛入其房間行竊，偷走現金12萬元後逃逸，鄰里間得知李翁好心卻被欺負，拜託警三分局一定要抓到人。

李姓阿伯是退休榮民年逾百歲，他跟兒子一起住，父子倆都是當地知名長者，兩人身體硬朗、為人親切，附近的鄰居都會彼此看顧，昨天晚上6點多，李翁在屋外修理腳踏車，卻遭蔡姓竊嫌利用他的好心入屋行竊。

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安南區梅花里長李思萍得知李翁住家遭竊，覺得很難過，因此上網PO文提醒里內民眾，鄰里間都覺得蔡男很過分，認為李翁年紀這麼大了還有人要欺負他，希望警方趕快抓到蔡男。

據了解，蔡男是騎腳踏車犯案，看到李翁獨自在屋外才上前搭訕，又發現屋內沒人行竊；三分局安中派出所表示，警方受理報案後立即調閱周邊監視器畫面，初步掌握犯嫌進出路線及逃逸方向，正持續擴大清查。

警方指出，民眾切勿讓陌生人隨意進入住家，即使是借用廁所也應提高警覺，避免類似案件再發生，另若住家鄰近案發地點，且有裝設監視器者，請協助提供21日下午5時至6時許的影像，以利儘速破案。

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