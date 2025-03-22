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    男討薪水慘遭火燒肛門、強灌毒品凌虐亡 中檢起訴惡老闆與共犯

    台中地檢署將前員工活活凌虐致死的惡老闆彭男與邱姓共犯起訴，由台中地院國民法官審理。（記者張瑞楨攝）

    台中地檢署將前員工活活凌虐致死的惡老闆彭男與邱姓共犯起訴，由台中地院國民法官審理。（記者張瑞楨攝）

    2025/03/22 14:24

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市饒姓男子去年11月向經營網路賭博的前老闆彭姓男子追討積欠的薪資，卻被彭男夥同共犯邱姓男子囚禁2個多小時，饒男四肢手腳被銬住、膠帶纏繞身體而動彈不得，二人肆意毆打凌虐，還用打火機火燒肛門與耳朵，甚至強灌毒咖啡與K他命毒品，年僅25歲饒男被活活凌虐致死，送醫途中斷氣，台中地檢署依凌虐致死等罪名起訴惡老闆與共犯2人，將由國民法官參與審理庭審判。

    中檢起訴指出，饒男曾經是彭男的員工，彭男在台中市梧棲從事線上賭博（博弈），饒男離職後，認為彭男沒給足薪水，去年（2024年）11月23日晚上，到彭男位於中市梧棲區的招待所討薪水，卻被彭男與邱姓友人囚禁2個多小時。

    檢警偵查顯示，2人涉嫌把饒男全身綁住，四肢用手銬銬住、身上纏膠帶，用甩棍毆打，再以火燒烤耳朵、肛門與頭髮，甚至強行灌入K他命與毒咖啡，或用利器刺肢體。

    饒男休克陷入昏迷，二人趕緊向外人求援，載到梧棲童綜合醫院救治，但尚未抵達時，饒男已經斷氣，中檢認定2人涉案重大，依毒品危害防制條例，以及凌虐、私行拘禁致死等罪名起訴，由台中地方法院國民法官審判。

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