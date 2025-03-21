代購「不二坊蛋黃酥」交不出貨 這原因換來1年牢獄之災

律師鄭智文提醒網友，小心網路代購糾紛處理不好變詐欺，被判重刑。（資料照））

2025/03/21 22:08

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全台首宗！代購業者交不出「不二坊蛋黃酥」 被判1年徒刑

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化馬姓男子幫人代購彰化「不二坊蛋黃酥」，因交不出貨，又拒付差額2000元，被認定「網路詐欺」。雖然他犯後坦承犯行、態度良好，仍被判處1年徒刑，刑責之重令人咋舌。法界分析，關鍵是被告所為是「網路詐欺」，且又不還返被害人所得，被判1年，並不冤枉。

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執業律師鄭智文說，國內近年網路詐騙越來越猖獗，我政府為打擊詐欺犯罪，2024年7月公告實施《詐欺犯罪危害防制條例》，該條例規定所謂的「詐欺犯罪」主要是指觸犯刑法第339條之4，即為加重詐欺犯。

鄭智文指出，被告利用網路招攬、代購蛋黃酥，事後因交不出貨，又未退款給被害人，此等詐欺犯罪若繳交犯罪所得，都會減輕其刑，該案被告只欠告訴人2000元，法官在準備庭時一定希望被告還返被害人，但被告雖坦承犯行、態度良好，卻始終未繳2000元的犯罪所得，此難說服法官減刑。

鄭智文說，類似的低額消費糾紛非常多，雙方若能和解就沒事，若無法和解，通常刑責是拘役數10天，但被告所為是「網路詐欺」，其次又不還返被害人所得，雖然金額只有2000元，但法官沒有減刑的理由，只能依刑法第339條之4所規定，以網際網路對公眾散布的網路詐騙，處最低本刑1年。

鄭智文強調，現在臉書、LINE交友軟體盛行，如果利用此網路軟體進行交易而產生消費糾紛，若被認定為「網路詐欺」，刑責都在1年起跳，網友不可不慎。

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