全台首宗！代購業者交不出「不二坊蛋黃酥」 被判1年徒刑

每到中秋節前夕，蛋黃酥名前即出現人龍排隊亂象，示意圖。（資料照）

2025/03/21 13:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化蛋黃酥名店不二坊經常出現排隊人潮，民眾想品嘗蛋黃酥只能到現場排隊，但也因此出現代購商機。今發生一起代購糾紛而被判刑的案件，一名代購業者因交不出蛋黃酥，又沒退款給買主，被判1年徒刑。成為首名因代購蛋黃酥被判刑的人。

判決書指出，去年中秋前夕，彰化馬男在臉書開「代購團」，其中陳男以3800元購入8盒，陳立即匯款給馬，雙方約定2個禮拜後在台中市某超商面交，結果馬男只給對方3盒（價值1800元），馬佯稱後續再補，但之後並未依約做到，也未退款，被對方一狀告到法院，審理的彰化地院以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪判處馬男1年徒刑。

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馬男為工廠作業員，月薪3萬2000元，為了賺外快，利用網路接單，再到不二坊本店排隊。法官審酌被告年紀尚輕，竟貪圖利益而透過網際網路詐騙告訴人匯款，致告訴人受有財產損害，實有不該。惟考量被告於偵查及審理中均坦承犯行，態度尚佳，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、情節、告訴人受損害之金額，判處1年有期徒刑。

馬男恐成為全台首位代購不二坊蛋黃酥因此被關的人，他辛苦排隊，賺取些許差額，卻吃上官司，還被重判1年，實在得不償失。

一名法界人士說，為了幾盒蛋黃酥被判1年徒刑，相當罕見，類似的消費糾紛通常是拘役數十天，此案法官判處被告1年徒刑不無震懾「蛋黃酥之亂」的意圖。被告恐想不到才欠幾盒蛋黃酥就被依詐欺罪判1年徒刑。其次，該案在審理時法官有給被告減刑的機會，也就是補給告訴人2000元的差價，但被告至判決前均未繳這2000元。

「不二坊」蛋黃酥每顆原價50元 ，只接受店面取貨，每人限買60顆，每到中秋節前夕，必掀起「蛋黃酥之亂」，店前人龍長達500公尺，嚴重影響交通，網路購價格每顆動輒飆到160元。

「不二坊」帶動代購商機，由於利潤好，吸引很多學生、無業或經濟弱勢者排隊買蛋黃酥再轉賣給代購業者，代購業者或在網路或在現場兜售，賺取差價，也方便寧可多花錢不想排隊的消費者，也讓代購越來越盛，在中秋節前，幾乎壟斷貨源，代購價格也一再拉高。

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