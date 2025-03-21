調查站副主任涉對女調查官襲胸、摸臀 嘉檢起訴建請加重其刑

調查局某調查站副主任被控，對女調查官伸鹹豬手襲胸。（資料照）

2025/03/21 23:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕法務部調查局某調查站副主任被控，利用外出在車內、在辦公室走廊巡視等機會，向女調查官伸鹹豬手襲胸，利用品酒會眾人合照時摸臀等性騷擾，女調查官提告，經調查局調查案情曝光，該副主任去年9月被降為調查官，調到花蓮調查站。嘉義地檢署今偵結，依公務員利用權勢猥褻等罪嫌起訴，建請法官加重其刑。

檢調調查，該名副主任掌握對女下屬指揮監督權及考績評定權，利用權勢、機會，在2023年7月某日，指派女調查官開車載他去搬酒類飲料，在車上隔著內衣襲胸；同年某日晚間，在辦公室巡視樓層時，伸抓女調查官胸部。

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女調查官因擔心同為副主任下屬的先生會做出衝動舉止，影響升遷，因此隱忍，不料去年5月8日，該名副主任與女調查官出席品酒會，趁眾人合照時，觸摸女調查官臀部，女調查官發現曾拒絕被不當觸碰，還是無法制止，不再隱忍，向嘉檢提告。

該名副主任接受訊問時否認犯行，辯稱他覺得與女調查官之間有曖昧關係，坦承品酒會合照時，曾摸女調查官臀部一次。

檢方依據證人證述、Line對話訊息中，女調查官曾反映「記得不要再摸我了，我說過了我很討厭」等，認為該名副主任與女調查官為上下屬關係，並非曖昧關係，認定涉及犯妨害性自主罪嫌，且假借職務上權力，故意犯利用權勢猥褻罪及性騷擾罪嫌，建請法官加重其刑。

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