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    翹孤輪耍帥炫技危險駕駛 桃園分局15個月取締712件

    機車騎翹孤輪屬於特技行為，必須在練習場所並有安全裝置，若在道路翹孤輪則為危險駕駛，圖為亞洲車神陳雙全在練習場，示範翹孤輪特技。（記者謝武雄攝）

    機車騎翹孤輪屬於特技行為，必須在練習場所並有安全裝置，若在道路翹孤輪則為危險駕駛，圖為亞洲車神陳雙全在練習場，示範翹孤輪特技。（記者謝武雄攝）

    2025/03/21 14:10

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府警察局桃園分局最近接獲許多民眾檢舉，年輕人騎機車耍帥，故意將龍頭拉起讓前輪騰空，僅以後輪行駛（俗稱翹孤輪），警方查證屬實後，以違反道路交通管理處罰條例第43條，處以6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，另吊扣牌照半年、參加道安講習及記違規點數3點，耍帥炫技要付出很高代價。

    警方表示，除了機車「翹孤輪」、「放雙手行駛」，改裝汽機車「甩尾燒胎」、「非突發狀況在車道上暫停」也都是危險駕駛，事實上，桃園分局去年告發危險駕駛有581件，今年至今也有131件，合計712件（含超速40公里樣態），此次嚴重危險駕駛可能觸犯刑法185條公共危險罪（妨害公眾往來通行安全），如不慎肇事致人受傷也可能涉及刑法過失傷害罪。

    桃園分局最近接獲多次危險駕駛檢舉案件，在桃園區慈文路有名機車騎士放開雙手行駛，另在桃園區向陽公園附近道路上、春日路上，有機車騎士以另翹孤輪方式行駛，上述三起案件都遭民眾檢具相關影片及照片向桃園分局提出檢舉，由於這些路段均屬人車密集，經詳細比對調查，查證違規屬實後開罰。

    警方表示，在道路上騎機車「翹孤輪」、「放開雙手」，汽車「非遇突發狀況在車道上暫停」、「甩尾燒胎」等均屬危險駕駛，在人車密集的市區道路危險度更高，一旦操控失當恐釀成嚴重事故，損人又不利己，絕對要嚴格禁止該類危駕行為。

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