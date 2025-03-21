宜蘭2個月逮車手66人 攔阻千萬詐款

宜蘭警方配合警政署積極打詐，今年1、2月破獲7件詐騙案，逮捕66名車手，也和金融機構合作攔阻近2千萬元詐款。（記者王峻祺攝）

2025/03/21 14:14

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭警方配合警政署積極打詐，今年1、2月破獲7件詐騙案，逮捕66名車手，也和金融機構合作攔阻近2千萬元詐款，有受害者出面指控遭假投資詐騙，呼籲民眾切勿貪心，還好車手開庭願意吐回百萬詐款達成和解，總算對家人有所交代。

宜蘭縣政府警察局長劉炯炫說，今年1、2月縣內詐騙案件371件，詐騙財損高達3億2850萬餘元，最高財損詐騙手法前三類分別為「假投資」、「假交友的投資詐財」及「假冒機構公務員詐財」，發生地點主要集中在宜蘭市、羅東鎮及冬山鄉等人口稠密鄉鎮。

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他說，警方長期和金融機構合作攔阻民眾遭詐騙，今年截至目前攔阻金額近2千萬元，透過警銀聯阻發揮功能，守護民眾財產，並透過礁溪分局表揚大會，感謝機警行員義行，強化全民打擊詐欺犯罪信心。

宜蘭44歲林姓女子誤信假投資，投入122萬元後被騙獲利1200萬元，但須付10％稅金後才能拿到錢，再遭詐團訛騙127萬元，警方獲行員通報成功攔阻匯款，改誘捕車手面交取款後，當場將22歲外籍葉男逮捕，今年家屬陪同開庭出面賠償122萬元和解，林女呼籲，還好積蓄全數取回，否則不知道該如何和家人交代，感謝警方協助。

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22歲林姓外籍車手遭宜蘭警方逮捕（紅圈處），成功保住被害人1百多萬元積蓄。（民眾提供）

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