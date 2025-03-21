醉女倒臥護欄外搖搖欲墜 釀關渡大橋回堵、警消人仰馬翻

新北市淡水謝姓女子因與男友吵架，酒後翻過關渡大橋護欄，搖搖欲墜，警方、消防及熱心騎士聯手救人。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/21 10:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水區一名女子酒後翻過關渡大橋護欄，用路人發現報案，淡水警分局三名員警趕抵時，一名熱心騎士在旁守護，員警查看發現一只高跟鞋如「立筊」般黏在鐵架，與女子一樣搖搖欲墜，因情況危急，5名員警、消防員冒險翻過護欄，固定女子後小心搬過護欄送醫；後來男友趕到醫院，透露兩人吵架。僅因情侶吵架讓警消人仰馬翻、關渡橋回堵，消耗可觀的社會資源。

20日上午8時許，關渡大橋尖峰時段往八里、五股方向回堵約1公里，用路人靠近壅塞點時，發現停放警車、消防救護車等車輛，赫見好幾名警消救援一名快墜橋女子，因橋面距淡水河面約十層樓高，警、消高空救援，險象環生。

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淡水分局竹圍派出所員警黃裕翔、邱崇政及黃久晏三人到場，發現一名女子倒在關渡橋護欄外側，大聲呼喊她仍沒反應，但手腳不時揮舞、連高跟鞋都踢掉，隨時可能落水，因女子情況危急，員警、消防員冒險翻過護欄，總算抓住女子；眾人將女子固定在長背板，跨越數道護欄，將女子送醫。

警方隨後根據女子衣著、面貌等特徵，聯絡上緊急協尋的母親，男友趕到醫院照顧；據透露，女子因與男友吵架，半夜離家跑到關渡橋喝酒，酒後爬過護欄，險些發生不幸。

警方呼籲，民眾面對困難、壓力時，自殺並非解決問題的方法，反而會給親友帶來無法彌補的悲傷和遺憾，若感到無助或絕望，應及時尋求幫助，可撥打「1925 安心專線」或「1995 生命線服務」，給自己一次重新開始的機會。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

女子因與男友吵架，酒後翻過關渡大橋護欄，搖搖欲墜，警方、消防及熱心騎士聯手救人；圖為參與救人的竹圍所警員黃久晏、警員黃裕翔、警員邱崇政（左至右）。（記者吳仁捷翻攝）

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