中國製監視器佯裝MIT 昇銳科技董事長江添貴100萬交保

調查局人員至昇鋭公司搜索。（調查局提供）

2025/03/20 18:59

〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司昇鋭電子公司（股票代號3128）及其子公司涉把從中國進口監視器主機的主機板、外殼及線材等零組件，在台簡易組裝後，貼上「MADE IN TAIWAN」或「台灣製造」標籤，得標我國多件政府採購案；由於近年來境外駭客頻繁利用我國境內物聯網設備作為跳板，攻擊政府機關，且昇鋭的監視器主機有連回中國雲端服務伺服器情形；士林地檢署昨指揮調查局資安工作站等兵分7路發動搜索，複訊後依詐欺等罪嫌，諭令昇鋭公司董事長江添貴100萬元交保、副董事長江送貴30萬元交保。

調查局指出，近年來，境外駭客組織頻繁利用我國境內物聯網設備作為跳板、或組織成匿蹤網路，攻擊我國政府機關、關鍵基礎設施及私人企業，以竊取重要機密文件及營業秘密，或作為境外網軍對我操作認知作戰平臺，經追查發現，我國上櫃公司昇銳公司監視器主機有回連中國雲端服務伺服器情形，調查局即成立專案調查。

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檢調調查，昇鋭公司及其子公司長期把從中國進口監視器主機的主機板、外殼及線材等零組件，在台簡易組裝後，即貼上「MADE IN TAIWAN」或「台灣製造」標籤，並出具不實證明文件，於2020年至去年間得標我國多件政府採購案，使採購機關經辦採購人員誤信這些產品為國產而通過驗收，已違反「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，且經統計昇鋭公司及其子公司自2009年至去年間，從中國進口監視器主機相關設備竟超過美金1億元。

士林地檢署檢察官楊唯宏昨指揮資安工作站會同台北市調查處，動員調查官30餘人兵分多路發動搜索，並約詢10人到案，搜索現場並查獲虛偽標示產地的監視器主機共計2千餘台，複訊後依詐欺取財及虛偽標示產地等罪嫌，諭令江添貴100萬元交保、副董事長江送貴30萬元交保。

調查局指出，近來境外駭客組織持續對我國重要公私機構發動網路駭侵攻擊，依據規定，公務用之資通訊產品（含軟體、硬體及服務）原則不得使用中國廠牌；調查局呼籲，國內廠商勿為近利，進口中國品牌資通訊產品後貼牌販售，進而損及國家資通安全，調查局亦將持續監控各式網路攻擊並進行有效反制，以強化我國政府機關資安韌性，維護民眾權益。

昇鋭公司犯案流程圖。（調查局提供）

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