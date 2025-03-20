台中某國小棒球隊教練染指41學童 中市教育局將協助受害者求償

台中市某國小棒球教練於去年10月遭家長檢舉渉猥褻國小學童，教育局請學校擴大調查後，赫然發現有41名學童受害。示意圖。（資料照）

2025/03/20 12:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市某國小棒球教練於去年10月遭家長檢舉渉猥褻國小學童，教育局請學校擴大調查後，赫然發現有41名學童受害等性平案件，檢方昨（19）日起訴該教練，教育局除已處分學校失職校長及相關人員外，今再指出對此案深感痛心，盼司法重懲重判，還給受害學生公道，未來也會協助受害者求償並聲請國賠。

教育局指出，事發後即採取三大措施包括擴大調查、加強輔導及法律協助等，對學校失職人員絕對嚴懲不貸。

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教育局說明，該名教練2012年曾經南投地方法院判決涉犯強制猥褻罪有罪判決確定，學校依規不得進用，依規定學校進用人員前應至「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」查詢相關紀錄，進用後也應定期查詢；但當事學校聘任該名教練後未依規查詢，導致該教練繼續在學校持續從事訓練工作，造成41名學生受害，教育局已於18日召開校長成績考核委員會對前校長予以記大過2次，現任校長予以申誡1次處分。

教育局指出，針對受害學生已進行個案評估，分別啟動二、三級輔導機制，由專任輔導教師及專業輔導人員實施個案或團體輔導服務中。

另法制局也主動聯繫受害學生家屬，持續提供被害人及家屬法律諮詢及協助後續民事訴訟或國家賠償事宜，法制局目前已主動聯繫22戶（27名學生）家長，計8戶家長接受法律諮詢服務並提出求償。

另有關該校失職人員，包括自108學年度起歷任體育組長及學務主任計6人，未依規定於進用前及進用後至「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」核實確認進用人員資格，相關懲處學校將於今日中午12:30召開教師成績考核委員會進行審議。

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