台灣民間反詐騙協會今成立 攜手警政署擴大反詐力道

民間企業、媒體及公益團體組成的「台灣民間反詐騙協會」，今天上午在刑事局宣布成立，警政署署長張榮興、刑事局局長周幼偉宣示全民反詐。（記者邱俊福翻攝）

2025/03/20 11:45

〔記者邱俊福／台北報導〕由民間企業、媒體及公益團體組成的「台灣民間反詐騙協會」，今天上午在刑事局宣布成立，警政署署長張榮興與會強調，詐騙犯罪已進化為跨國組織化、科技化的犯罪模式，單靠政府力量難以全面遏止，必須結合民間資源，讓全民共同參與，才能真正築起堅不可摧的防詐防線，而協會的成立，將能補充公部門的不足，並透過整合社會資源，給予被害人援助與擴大防詐宣導。

台灣民間反詐騙協會成員，包含民視電視、壹電視、東森電台、周刊王、三立電視、華視新聞、八大電視、全國廣播公司、富比士網路科技、名緯集團、昇恆昌、大同公司、富裔實業、崇法事務所、重和法律事務所、藥師公會、力祥藥品、關渡醫院、馬階學院、春天診所、北商法學院、遠雄文教公益基金會、永達社福基金會、靖天集團、口袋證券、弗利思特文化事業、宏將廣告。

請繼續往下閱讀...

另也邀請警政署署長張榮興、刑事局局長周幼偉，及財經名人專家徐俊相、胡睿涵、施昇輝、盧燕俐、白嘉莉、葉國華、徐佳馨、李永年等人參加。

擔任該協會召集人的弗利思特文化事業董事長許良源表示，將推動讓民眾有感的打詐作為，包括跨黨派修法加重詐欺罪刑責及罰金，公益律師協助被害人求償，司法機關加速裁定扣押涉及詐欺犯罪的虛擬貨幣並返還被害人，治安機關委由專業人士對詐騙集團洗錢進行金流、幣流的遠端蒐證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法