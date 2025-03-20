媒體爆料北檢稱「視察」公文寫「就訊」？ 北檢：與公文意旨有出入

威京集團主席沈慶京。（資料照）

2025/03/20 10:18

〔記者王定傳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，威京集團主席沈慶京住院時，台北地檢署檢察官曾2度前往醫院視察，第1次視察後因沈慶京要求記錄他對案件的意見而錄影訊問，第2次未訊問。昨有平面媒體引據一份文件，指北檢說「視察」公文卻寫：「檢察官得否到院訊問？」據了解，北檢這份公文共5項重點，主要是問沈的身體狀況是否符合羈押法戒護就醫要件，及其身體狀況是否適合提訊到北檢訊問，第4點才問說「如果不行可否到醫院訊問？」報導認公文證明檢察官起初就是要去訊問，與公文意旨有出入。

北檢並表示，由公文說明2、3、4可知，該函文意旨是為瞭解沈慶京的身心狀況，是否符合羈押法規定所稱的被告罹患疾病，經醫師評估認有必要時，看守所得護送醫療機構醫治之情形，以及考量被告答辯權，沈慶京是否適合由檢方提訊？「倘」被告不宜由檢方提訊應答，檢察官得否到院訊問等情，函請醫院儘速查復。而與同日檢察官依羈押法規定前往醫院視察瞭解沈的身心狀況，並無扞格。

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北檢表示，檢察官於偵查中的偵查作為及相關函文資料，皆已附在本案偵查卷證移送法院審理。因此，任何程序或實體爭議，均應理性於法院審理程序中具體主張，由法院依法審酌判斷，而非於法庭外爭執，模糊焦點。

北檢日前的新聞稿指出，承辦檢察官因考量沈慶京身體狀況及羈押期間即將屆至等因素，於10月11日依刑事訴訟法規定，與書記官前往醫院「視察」，並通知沈的三位辯護人到場聽聞交談內容；視察結束前，沈慶京要求檢察官記錄他對案件的意見，故檢察官於三位辯護人均在場時，全程錄音錄影進行訊問，以記錄沈的意見。

但前天，有媒體引述沈慶京住院時的隔床室友爆料，指檢察官不只到醫院1次，且還威脅沈將「抽銀根」；為此，北檢前天再發新聞稿指出，承辦檢察官10月11日視察後認有必要，再於14日前往醫院實施視察，並事先通知三位辯護人，惟當日僅有一位辯護人到場，但視察期間，該辯護人全程在場，故報導指稱「無律師在場、密訊」等，顯與事實不符。

北檢表示，因沈慶京於11日視察時曾表示不知減刑等法律規定，承辦檢察官基於刑事訴訟程序客觀性義務，於14日視察時，將貪污治罪條例、證人保護法第、刑法第59條等刑度減免規定，列印紙本交予沈參酌，「並未實施訊問」。報導引述該隔床室友所稱「若再不出去，公司可能被抽銀根」云云，亦屬子虛烏有，與事實不符。

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