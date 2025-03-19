老公爽偷吃前女友 竹科妻Google軌跡抓姦告小三求償結果曝

竹科妻指控黃姓女子介入她丈夫婚姻，導致離婚，求償120萬元，高院判黃女應賠償15萬元確定。（情境照）

2025/03/19 20:24

〔記者楊國文／台北報導〕新竹謝姓女子指控，任職鴻海集團外派富士康處長的丈夫回台休假，頻繁和前女友黃女親密互動，還互傳「想你脫光光的樣子，想著怎樣把你吃掉」等曖昧簡訊；離婚後，黃女就隨前夫到派駐地同居一個月，高調曬恩愛，謝女要求黃女賠償120萬元；高等法院審理認為黃女已侵害謝女的配偶權，判應賠償15萬元確定。

謝女提告主張，和丈夫2005年結婚，婚後育有2名未成年子女，丈夫被派為鴻海集團駐外的富士康廠處長，夫妻長期分隔兩地。

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謝女指控，2022年6月17日從丈夫手機內，發覺丈夫婚前的女朋友黃姓女子和丈夫曾以通訊軟體LINE相互傳送曖昧訊息，如「第一次激情」、「擁你入懷就夠了」、「想你脫光光的樣子，想著怎樣把你吃掉」、「再次進入我身體會有犯罪感」等內容，且丈夫在2022年6月1日到17日從富士康廠返台期間，竟然是第一時間傳訊給黃女稱呼「親愛的」，還直接返回黃女住處。

此外，從丈夫的Google Map行車軌跡查到兩人頻繁約會，足跡遍布北部縣市，包括吃宵夜、光顧港式小吃店，打高爾夫球、逛SOGO、好市多、到寵物店買寵物車給黃女的愛犬等，她始終被矇在鼓底。

謝女認為，黃女和丈夫有不正常男女的交往關係，是導致她們婚姻破裂的最主要原因，最後以離婚收場，甚至在2人離婚後，黃女即到前夫外派駐地同居一個月，高調曬恩愛、拍美食照、遊玩照、顯然在她和前夫還未離婚前，黃女和前夫已有非正常男女的交往關係，侵害其配偶權，使她因此罹患憂鬱症而到精神科就診長達1年多時間，要求黃女和前夫連帶賠償120萬元。

新竹地院審理時，黃女辯稱未和謝女前夫有外遇情事，謝女和前夫離婚與她無關。謝女當庭撤回對前夫的求償，要求黃女單獨賠償精神慰撫金120萬元。

台北地院審理認為，依謝女提出的大批事證，雖無法證明在謝女和前夫婚姻存續期間，黃女和謝女前夫有通姦、相姦等性行為，但依黃女2人往來頻繁、互動親密等行為，已逾越社交及友誼分際，不法侵害謝女的配偶權，且情節重大，判黃女應賠償謝女15萬元。全案上訴高等法院。

高等法院審理認為，一審判決並無不當，判決上訴駁回，全案確定。

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