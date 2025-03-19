海巡女下士涉賣機密給中國人！二審改判5年11個月

前海巡署南部分署吳姓女下士涉嫌盜賣機密，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2025/03/19 09:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕前海巡署南部分署吳姓女下士被控偷拍岸邊雷達站演練紀錄等機密文件，賣給中國籍人士獲取佣金，經地院依違反貪污治罪條例判刑6年2月，她和檢方均不服上訴，高等法院高雄分院上午宣判，從輕改判5年11個月。

判決書指出，前海巡署南部分署第6岸巡隊第2機動站吳姓女下士（免職）因缺錢花用，在社群網路被中國籍人士「王金才」吸收後，允諾以單位機密換取報酬。

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前年11月14日起至12月22日止，吳女涉嫌偷拍海巡國防以外機密的電磁紀錄檔案，內有岸巡隊社皆坑雷達站3級「國家關鍵基礎設施防護」演練紀錄等機密，傳送予王金才，共獲取7萬多元佣金後，轉換成泰達幣存入虛擬錢包。

隔月18日，吳女欲再賺50萬元，透過LINE向海巡南部分署任職葉姓同袍刺探：「你會接觸到這些嗎？東沙防衛計畫或有沒有東沙指揮部交班材料？東沙海巡人員裝備部署圖？關鍵基礎有沒有1級的？儘可能弄這種基礎設施。」但吳女被拒絕。

橋頭地院認定吳女觸犯貪污治罪條例2罪，併執行刑6年2月，褫奪公權3年。橋檢認為量刑太輕，上訴要求從重改判，吳女同樣不服上訴。

高雄高分院上午宣判，改判吳女有期徒刑5年11個月，褫奪公權3年，比原審僅少3個月，仍可上訴。

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