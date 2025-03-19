竹市警香菸化做「橄欖枝」 化解街友抗拒安全送醫

警方上前與個案溝通。（警方提供）

2025/03/19 09:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一名60餘歲街友長期繭居在火車站前騎樓下，近期相關單位關懷訪視並接獲路過民眾及店家通報，得知個案有潑灑便當廚餘、屎尿等脫序行為，東門派出所員警獲報到場，偕同新竹市社會處、國軍醫院新竹分院精神科醫師現場評估，決議送醫並收容，員警靈機一動，遞上香菸的一個小動作，立馬化解僵局，順利完成任務。

東門派出所於日前接獲系統報案有精神疾病須協助送醫，警員施威丞、李昱辰獲報後到場查看，經現場社會處人員、精神科醫師告知，該名個案近期有精神異常、持屎尿及廚餘攻擊路人，請警方協肋消防局將個案強制送醫，但個案有攻擊行為通報在案，相關人員臉上透露出不安遲遲不敢靠近，個案也蜷縮在騎樓牆角，警戒的望向處理人員。

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在場精神科醫師告知警方及消防人員處理時必須注意安全，為了避免衝突衍生可能造成之傷害，醫師建議能否使用「溫和」方式解決，於是在場員警靈機一動到附近超商買了一包菸，和消防人員一同向個案搭話，「大哥！抽一支菸認識一下啦」，該名個案看見員警親切遞上香菸，立即卸下心防並收斂戒懼的表情，配合警方與消防人員上救護車就醫，現場店家及民眾對警方的作為紛表讚許，幸警方機智應對，成功化解了警民衝突。

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