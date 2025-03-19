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    首頁　>　社會

    賭博出千爆衝突 苗警逮桃園5幫派份子

    苗栗警方於桃園市平鎮區一帶將41歲潘姓男子為首5名滋事人員帶回並查扣球棒等涉案工具。（圖由警方提供）

    苗栗警方於桃園市平鎮區一帶將41歲潘姓男子為首5名滋事人員帶回並查扣球棒等涉案工具。（圖由警方提供）

    2025/03/19 09:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園幫派分子5人到苗栗賭博涉嫌出老千被抓，脫衣檢查發現身上有多的天九牌，當場被修理，隔天糾眾報復，引發亂鬥。苗栗警分局表示，已在桃園將5名帶頭的嫌犯拘捕到案，全案並依涉嫌組織犯罪擴大偵辦。

    近日，網路流傳「中壢同心會到苗栗承信會詐賭被抓」的影像，引發網友議論。據了解，為桃園幫派分子5人於3月6日到苗栗賭博涉嫌出老千被抓，經脫衣檢查發現身上有多的天九牌，當場被修理；隔天，桃園幫派分子找來20多人，持刀械棍棒，前往苗栗該間地下賭場，見人就打，造成5人受輕重傷。

    對此，苗栗警分局今（19）日表示，當天即接獲民眾報案，立即指派優勢警力趕往現場，惟到場後相關涉案人員已離去，隨即調閱周遭監視器並鎖定涉案車輛後，報請苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，於桃園市平鎮區一帶將41歲潘姓男子為首5名滋事人員帶回並查扣球棒等涉案工具。

    苗栗警察分局表示，已全面清查掌握主事者及相關共犯背景資料，釐清動機，並朝組織犯罪方向偵辦，也藉此呼籲民眾，遇有紛爭，應循法律途徑解決，針對違法滋事等情，警方必定嚴正執法，絕不寬貸，以維社會治安。

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