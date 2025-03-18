為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    斷詐團2億洗錢金脈 檢警破3假幣商2嫌收押6交保

    橋頭地檢署打詐預警中心偵破假幣商，涉嫌為詐騙集團洗錢，查扣保時捷名車。（記者蔡清華翻攝）

    橋頭地檢署打詐預警中心偵破假幣商，涉嫌為詐騙集團洗錢，查扣保時捷名車。（記者蔡清華翻攝）

    2025/03/18 11:25

    〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署打詐預警中心偵破「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等3家假幣商，以高價購買虛擬貨幣涉嫌為詐騙集團洗錢，累計金額高達2 億755 萬餘元，將10名幣商成員一網打盡，查扣保時捷名車、名錶、現金等，2主嫌遭法院裁定收押、6人交保、2人限制住居。

    橋頭地檢署近日受理多件詐欺洗錢案件，發覺被害人均遭投資詐騙，假幣商以高價購買虛擬貨幣後，隨即將款項轉入詐騙集團指定之匿名錢包。檢察長張春暉即指示預警中心督導主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣與檢察事務官楊曜綸溯源追查。

    本月12 日專案小組對假幣商成員與首腦等10人發動拘提與搜索，查扣保時捷電動車1 輛、沛納海名錶、現金96 萬餘元、金飾、外幣等物；另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494 萬餘元。

    經訊問後，認楊姓、劉姓2集團首腦，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准；廖嫌等6 名被告則各具保10萬元；黃嫌等2 名被告則限制住居。

    張春暉特別肯定台新國際商業銀行，協助分析集團成員可疑關聯帳戶、提供相關情資，為公私部門協力打擊詐欺洗錢犯罪之成功案例。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    檢方查扣保時捷電動車1 輛、沛納海名錶、現金96 萬餘元、金飾、外幣等物。（記者蔡清華翻攝）

    檢方查扣保時捷電動車1 輛、沛納海名錶、現金96 萬餘元、金飾、外幣等物。（記者蔡清華翻攝）

    檢警查扣集團成員大量手機、電腦，掌握洗錢金流。（記者蔡清華翻攝）

    檢警查扣集團成員大量手機、電腦，掌握洗錢金流。（記者蔡清華翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播