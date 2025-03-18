斷詐團2億洗錢金脈 檢警破3假幣商2嫌收押6交保

橋頭地檢署打詐預警中心偵破假幣商，涉嫌為詐騙集團洗錢，查扣保時捷名車。（記者蔡清華翻攝）

2025/03/18 11:25

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署打詐預警中心偵破「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等3家假幣商，以高價購買虛擬貨幣涉嫌為詐騙集團洗錢，累計金額高達2 億755 萬餘元，將10名幣商成員一網打盡，查扣保時捷名車、名錶、現金等，2主嫌遭法院裁定收押、6人交保、2人限制住居。

橋頭地檢署近日受理多件詐欺洗錢案件，發覺被害人均遭投資詐騙，假幣商以高價購買虛擬貨幣後，隨即將款項轉入詐騙集團指定之匿名錢包。檢察長張春暉即指示預警中心督導主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣與檢察事務官楊曜綸溯源追查。

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本月12 日專案小組對假幣商成員與首腦等10人發動拘提與搜索，查扣保時捷電動車1 輛、沛納海名錶、現金96 萬餘元、金飾、外幣等物；另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494 萬餘元。

經訊問後，認楊姓、劉姓2集團首腦，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准；廖嫌等6 名被告則各具保10萬元；黃嫌等2 名被告則限制住居。

張春暉特別肯定台新國際商業銀行，協助分析集團成員可疑關聯帳戶、提供相關情資，為公私部門協力打擊詐欺洗錢犯罪之成功案例。

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檢方查扣保時捷電動車1 輛、沛納海名錶、現金96 萬餘元、金飾、外幣等物。（記者蔡清華翻攝）

檢警查扣集團成員大量手機、電腦，掌握洗錢金流。（記者蔡清華翻攝）

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