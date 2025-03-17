陷愛情詐騙遭利用 3熟女以為「幫網路老公收款」淪車手

女車手被警方逮捕時，她甚至還覺得是為老公取款，渾然不知已被詐團利用。（記者徐聖倫翻攝）

2025/03/17 14:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕詐騙集團假冒名人「陳文茜」、前經濟部長「陳瑞隆」名義，誘騙民眾假投資。警方偵辦過程逮獲多名40至60歲不等的熟女車手，發現這些車手竟也是身陷詐團的愛情詐騙陷阱，她們都以為是幫網路老公的公司收款，因而被詐團利用。警詢後，將車手、監控手等共5人，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

據了解，新北市林口區姚姓男子月前透過社群廣告，被誘騙進詐團投資群組，標榜名人陳文茜、前經濟部長陳瑞隆帶領，穩賺不賠。姚男對詐團話術深信不疑，於是投資20萬元，不料詐團又另找理由要求姚男再面交20萬元現金，他才驚覺遭詐並報警。

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警方實施誘捕，順利逮捕61歲車手李姓女子，以及19歲監控手蔡姓男子。警方向上溯源，發現李女也是被詐團利用，以愛情詐騙陷阱誘其為詐團工作。警方持續搜捕，陸續又將52歲任姓女子、44歲江姓女子等，全都是被同樣手法騙來為詐團工作。

警方表示，李、任、江等女子均向警供稱，自己在個人社群被搭訕，雙方聊得很來，進一步以老公、老婆互稱，她們都以為是幫老公的公司收款，殊不知卻是被詐團利用。警詢後，依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌，將3名熟女車手、2名監控手移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方扣回車手使用的假證件。（記者徐聖倫翻攝）

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