西華飯店重建豪宅案成詐騙噱頭 男子遇詐損失2百萬元

台北地方法院近日審結，判處王男須賠償廖男2百萬。 （記者吳昇儒攝）

2025/03/17 12:36

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾接待老布希總統等國際政要的西華飯店於2022年熄燈，預計將改建為豪宅，引發社會關注，卻被有心人士利用，成為詐騙噱頭。台北市一名廖姓男子透過女友及其姊夫牽線，結識男子王垣策，在他的慫恿下，投資2百萬元。廖男事後查證，王男跟重建案毫無關聯，方知上當受騙。台北地方法院近日審結，判處王男須賠償廖男2百萬。

被騙的廖男主張，2022年間透過女友結識其姊夫友人王垣策，對方宣稱是台灣某建設公司人員，其公司與西華飯店重建為豪宅案簽有合作協議，投資其公司2百萬元後，待重建完成即可分潤7千萬元。王男更拿出西華飯店重建案合作協議書及公司財報，誘騙廖男投資2百萬元。

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廖男認為，投資考慮期間女友頻頻施壓，拿錢投資後兩人就分手，李姓女有直接搬離同居住所。事後，透過友人幫忙以存證信函查證，方知王男與建設公司根本沒有關聯，且公司也未參與西華飯店重建案。因此認定李姓女友及其黃姓姊夫、王男共謀分工欺騙自己2百萬元，要求三人各負責賠償1/3的投資費用。

法院審理時，王垣策並未到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。廖男的李姓女友及其黃姓姊夫則宣稱，不知王男公司實際上未參與西華飯店重建案，也未介紹王男給廖男認識；黃男更稱自己也投資250萬元，並持續追蹤進度，無奈王男未依約定返還投資本金，且音訊全無，自己也是被害者，已對王男提告。

法官認為，廖男未能舉證王男有無將兌領的2百萬元交付給李、黃二人，難認兩人有從中受到利益，因此廖男請求各支付2百萬元中的1/3，即屬無據。

法官審理後，認定王男所稱投資案，並不存在，故判處王男應支付廖男2百萬元，其餘之訴駁回。

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