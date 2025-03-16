林口長庚轉運站停車場車聚被檢舉噪音警盤查爆爭執 主辦方稱「找碴」引撻伐

龜山警分局昨晚獲報林口長庚醫院旁長庚轉運站停車場有數十車輛車主進行車聚製造噪音影響病患安寧，員警前往現場盤查。（記者余瑞仁翻攝）

2025/03/16 16:43

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區長庚轉運站停車場昨天晚間有數十車輛車主進行車聚，附近居民與一旁林口長庚醫院病患不滿改裝車發出噪音報警，警方到場後盤查時，1名男子指稱自己只是停車，拒絕出示證件，與警方發生爭執，車聚主辦方還上網批評警方找碴，引發網友撻伐；警方表示，現場查到1名男子「無照駕駛及改裝車體」，已依道路交通管理處罰條例告發。

有網友在網路社群軟體「Threads」po出一段影片，指昨晚9點在長庚轉運站遇到車聚，2名員警到場處理時在樓梯間與1名男子發生爭執，對方稱說自己是到長庚醫院看父親，警方進一步詢問對方父親在哪裡，並依社會秩序維護法要求對方出示證件，但該男子不願配合並頻頻大喊：「我做錯什麼事情？」直說停車而已為何要配合警方查證件？引發附近民眾側目。

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影片曝光後，1名聲稱是車聚「主辦方」的網友留言，指稱畫面中的車主當時「沒有拉轉、沒有放炮，進出場都保持低轉數沒有製造噪音」，而且其他車友也都沒有製造噪音，警察當時遇到車主就實施盤查，後來才有了畫面中的雙方爭執的片段。

主辦方還稱「雖然被開了一張驗車單和無照駕駛，但客觀來看他並沒有造成其他人生命財產的危害，也沒有影響整個車聚活動的進行」，並稱「警察在遇到車主前，就已經在找碴了」，還稱說「警察一直叫我們不要在這邊聚會，當時停車場管理員也在旁邊，他完全是歡迎我們來聚會的」。

自稱主辦方的留言引發網友質疑「停車場管理員歡迎？他是停車場地主嗎？」，其他網友也開酸「沒有看過任何一家醫院會歡迎這種沒有報備申請的活動」、「為什麼要跑去醫院車聚…還找了一個無照駕駛開著改裝車來」、「無照駕駛就不對了，被狠狠被打臉了，怎麼還敢大聲？」、「警察就是維護治安，如果不是仇警，沒前科遇到攔查有什麼好怕的」。

桃園市警局龜山分局今表示，昨晚9點接獲民眾報案，指長庚醫院旁的轉運站停車場有人車聚發出噪音影響病患安寧，警方獲報派員前往現場盤查人、車，並予勸導。警方說，影片中該男子最初不願配合查證身分，警方依法說明後，對方才配合查驗身分，員警發現該男子為無照駕駛，且車輛車體有經過改裝等違規，已依道路交通管理處罰條例告發。

警方也呼籲民眾，切勿任意改裝車輛製造噪音，影響居民及病患生活安寧，也會請長庚轉運站停車場管理單位加強場內巡查，勸導違規車輛離開。

龜山警分局昨晚獲報林口長庚醫院旁長庚轉運站停車場有數十車輛車主進行車聚製造噪音影響病患安寧，員警前往現場盤查。（記者余瑞仁翻攝）

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