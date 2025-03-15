約女同事喝酒唱歌撿屍性侵2次 男辯對方主動求歡被判4年半

蔡姓男子與女同事小芬到KTV歡唱，被控趁小芬酒醉後性侵2次，台北地院依乘機性交罪重判4年6月徒刑。性侵示意圖。（資料照）

2025/03/15 14:55

〔記者林嘉東／台北報導〕蔡姓男子與同事小芬（化名）等多名男女到KTV歡唱，被控趁小芬酒醉意識不清時，先在KTV包廂親吻、猥褻小芬，再將她撿屍回住處性侵2次。台北地院審理時，蔡辯稱是小芬主動求歡，否認趁小芬酒醉後性侵，法官依蔡男犯乘機性交罪判處4年6月徒刑。

判決指出，蔡姓男子2022年12月30日晚間9時許，邀同事小芬、陳姓友人等多名男、女至台北市錢櫃KTV包廂飲酒唱歌，席間小芬在拚酒遊戲中，不勝酒力，意識不清，蔡被控扶小芬到包廂廁所時，趁機親吻、撫摸小芬胸部，再以手指性侵小芬；聚會結束後，蔡男再將小芬載回家中性侵。小芬酒醒後，發現有異報警。檢方調查後將蔡男依涉犯刑度3年以上、10年以下乘機性交罪起訴。

請繼續往下閱讀...

法院審理時，蔡否認趁小芬酒醉後性侵她，辯稱她吻小芬，還有主動回吻，詢問小芬要不要跟他回家，小芬還有點頭答應，否認乘機性交犯行。

法院審理後，依當時在場有人證述，小芬當時醉到站不穩等酒醉程度，與事後出現「創傷後壓力症後群」病徵，須長期接受心理諮商，認為蔡男為逞一己私慾，利用小芬酒醉陷入不能抗拒之際，乘機性侵小芬2次，危害小芬身心甚鉅，卻空言指稱小芬主動求歡，迄今未表示歉意，賠償小芬，依蔡男犯乘機性交罪判處4年6月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法