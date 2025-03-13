為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「NG直行」踩雷！ 台中西屯魔王級路口 2個月狂開3056張罰單

    該路口左轉專用車道不可直行。（警方提供）

    該路口左轉專用車道不可直行。（警方提供）

    2025/03/13 15:17

    〔記者許國楨／台中報導〕台中西屯區市政路與環中路口，最近成了駕駛人的「荷包殺手」！此路口因高事故率被列為重點監控區，警方架設科技執法抓交通違規，結果，今年1到2月就有3056名駕駛誤踩「轉彎車道直行」陷阱，若以每件最低600元罰款換算，光這短短兩個月就為公庫進帳180萬元，民眾行經該路口得特別留意。

    第六分局今天指出，市政路與環中路口為轄內高肇事路口，為預防交通事故、降低危害發生，架設科技執法遏止交通違規，該分局利用大數據分析，發現許多駕駛從台74線匝道下來後，會直接開進左轉專用車道，然後在左轉燈亮時，稍微轉動方向盤就切回直行橋下環中路快車道，誤以為這樣「方向盤有轉就算轉彎」。

    但此舉其實已違反了道路交通管理處條例第48條第7款「直行車占用左轉彎車道」規定，一旦被科技執法抓到就會開罰，讓不少駕駛人事後才驚覺：「原來這樣不行！」經統計今年光1到2月就取締3056件，每案可處以600元以上1800元以下罰鍰。

    由於這種違規行為相當普遍，顯見許多民眾存在錯誤的駕駛觀念及習慣，該分局特別製作了生動有趣的短影音，透過演示「正確 vs. 錯誤」的駕駛方式，實地情境演繹錯誤行車狀態，並指導正確駕駛行為，讓民眾更清楚理解：「方向盤轉動不等於轉彎！」希望能藉此矯正錯誤駕駛習慣，避免荷包再次淌血。

    第六分局長周俊銘表示，設置科技執法不是搶錢，真正目的在預防暨降低發生交通事故，同時矯正民眾錯誤駕駛觀念及行為，請用路人務必遵守道路標誌、標線及號誌之指示，保護自己及其他用路人行車安全；而這個「魔王級路口」已經成為科技執法重點區域，駕駛們可別再心存僥倖，否則一不小心，下一張罰單就會飛進信箱。

    駛入橋下環中路快車道前要走直行車道。（警方提供）

    駛入橋下環中路快車道前要走直行車道。（警方提供）

    駛入橋下環中路快車道前要走直行車道。（警方提供）

    駛入橋下環中路快車道前要走直行車道。（警方提供）

    今年1到2月就有3056名駕駛誤踩「轉彎車道直行」陷阱。（警方提供）

    今年1到2月就有3056名駕駛誤踩「轉彎車道直行」陷阱。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播