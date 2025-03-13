「NG直行」踩雷！ 台中西屯魔王級路口 2個月狂開3056張罰單

該路口左轉專用車道不可直行。（警方提供）

2025/03/13 15:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中西屯區市政路與環中路口，最近成了駕駛人的「荷包殺手」！此路口因高事故率被列為重點監控區，警方架設科技執法抓交通違規，結果，今年1到2月就有3056名駕駛誤踩「轉彎車道直行」陷阱，若以每件最低600元罰款換算，光這短短兩個月就為公庫進帳180萬元，民眾行經該路口得特別留意。

第六分局今天指出，市政路與環中路口為轄內高肇事路口，為預防交通事故、降低危害發生，架設科技執法遏止交通違規，該分局利用大數據分析，發現許多駕駛從台74線匝道下來後，會直接開進左轉專用車道，然後在左轉燈亮時，稍微轉動方向盤就切回直行橋下環中路快車道，誤以為這樣「方向盤有轉就算轉彎」。

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但此舉其實已違反了道路交通管理處條例第48條第7款「直行車占用左轉彎車道」規定，一旦被科技執法抓到就會開罰，讓不少駕駛人事後才驚覺：「原來這樣不行！」經統計今年光1到2月就取締3056件，每案可處以600元以上1800元以下罰鍰。

由於這種違規行為相當普遍，顯見許多民眾存在錯誤的駕駛觀念及習慣，該分局特別製作了生動有趣的短影音，透過演示「正確 vs. 錯誤」的駕駛方式，實地情境演繹錯誤行車狀態，並指導正確駕駛行為，讓民眾更清楚理解：「方向盤轉動不等於轉彎！」希望能藉此矯正錯誤駕駛習慣，避免荷包再次淌血。

第六分局長周俊銘表示，設置科技執法不是搶錢，真正目的在預防暨降低發生交通事故，同時矯正民眾錯誤駕駛觀念及行為，請用路人務必遵守道路標誌、標線及號誌之指示，保護自己及其他用路人行車安全；而這個「魔王級路口」已經成為科技執法重點區域，駕駛們可別再心存僥倖，否則一不小心，下一張罰單就會飛進信箱。

駛入橋下環中路快車道前要走直行車道。（警方提供）

駛入橋下環中路快車道前要走直行車道。（警方提供）

今年1到2月就有3056名駕駛誤踩「轉彎車道直行」陷阱。（警方提供）

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