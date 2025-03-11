巨型貴賓犬在北市街頭閒晃 警順利幫助人狗團聚

警員余睿璿協助人狗團聚。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/11 14:20

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警方接獲民眾報案，民眾聲稱在街頭看到1隻巨型貴賓犬，當時路上人車眾多，巨型貴賓犬在場險象環生；員警到場後研判犬隻有人飼養，但因其體型巨大，無法用警用機車搭載，最終員警徒步將其牽回派出所安置。正當員警忙著尋找飼主之際，有1名男子慌張跑進派出所聲稱自己的愛犬遺失，先前被警方帶回的巨型貴賓犬聽聞飼主聲音，也連忙跑了出來，警方順利幫助人狗團聚。

北市警大同分局今天發布新聞稿指出，大同分局民生西路警員余睿璿某次執行巡邏勤務時，接獲民眾通報，聲稱涼州街上有一隻巨型貴賓犬滯留在路上，險象環生。

請繼續往下閱讀...

余員獲報到場，發現貴賓犬身上乾淨、無異味，且不畏懼人，研判應有人飼養。因犬隻體型巨大、只能徒步牽返所安置，提供乾淨的水安撫牠情緒，可惜貴賓犬身上並無項圈等可辨識飼主的資料，故只能在報案地點周邊沿線詢問有無民眾的愛犬走失；員警也致電動物保處詢問，有無拾獲巨型貴賓犬或民眾正在尋找同類犬的資訊，皆無結果。

幸虧半小時後，有名男子滿頭大汗跑至派出所，聲稱自己的愛犬走失，還大喊「百威」，員警上前詢問，這才發現先前那隻巨型貴賓犬就是這位男子所飼養，而且其名就叫「百威」。飼主告訴警方，他的愛犬不甚走失、遍尋不著，他聽到鄰居說警方正尋找巨型貴賓犬的主人，故前來派出所詢問，果然順利找到愛犬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法