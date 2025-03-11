桃園副所長追酒駕遭3度衝撞開5槍「女乘客中彈亡」 高院再度判無罪

桃園市八德警分局曾姓副所長2020年3月攔查可疑銀色轎車，從後方連開5槍逮人，事後車上彈孔被塑膠布覆蓋，仍可見左後車燈因撞擊警車損壞嚴重。（資料照）

2025/03/11 13:01

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市警局八德分局八德派出所副所長曾沛恩，2020年間追緝吳男駕駛的車輛時，因吳男酒駕拒檢逃逸，並3度倒車衝撞警車，曾警因危急朝吳男車輛連開5槍嚇阻，意外導致後座楊姓女乘客不幸中彈身亡，曾被依過失致死罪起訴，但桃園地院以「未逾越必要程度」判無罪。檢方不服上訴，高等法院認定，曾當時屬於「合理使用槍械範疇」，並無過失，今仍判無罪。

高院宣判後指出，由於此案、二審均無罪，只有在適用速審法第9條「限縮上訴」規定時，如「判決牴觸憲法、違背司法院解釋、違背判例」等情形才可以上訴三審，司法實務上，幾乎可說是將獲無罪確定。

請繼續往下閱讀...

高院判決指出，曾沛恩因發現男子吳慶文違規停車，前往攔查，但吳男拒檢，曾因此以鳴笛、廣播要求吳男停車，均於法有據。

高院表示，審酌案發現場和外在環境綜合判斷，曾警依照行為當時的合理認知，除使用槍枝射擊吳男的車輛外，已無其他侵害較小之替代方式足以有效達成執法目的，加上曾使用槍枝射擊前，多次要求吳男停車的口頭警告，且射擊時，已儘量壓低射擊位置，避免傷及車內人員而造成不必要之傷害，曾實際施用的強制力程度屬合理適當 。

另外，曾警開槍射擊吳男駕駛的車輛行為，符合「客觀合理標準」，屬於「合理使用槍械範疇」，並無過失，因此仍判無罪。

不過，死者楊女的家屬提出國賠告訴，桃園地院去年3月判八德分局應國賠748萬餘元，可上訴。

2020年3月27日深夜11點多，八德派出所副所長曾沛恩執行巡邏勤務時，發現48歲吳慶文（所犯公共危險及妨害公務罪，由桃園地院另案審理）駕車搭載李姓、蕭姓男性友人以及楊姓女友人上路，卻見警慌張逃逸，警方示意攔查，吳男卻加速逃離，警方見狀追趕。

吳駕車狂飆行經建國路442巷一處路口時，撞上前方建物牆面，因後方又有警車圍堵，吳為此踩油門倒車衝撞警車3次，撞出空間後，欲駕車逃離現場。曾見狀舉槍朝吳男駕駛的車輛後方連開5槍，其中2槍射入車輛後座，擊中坐右後方楊女的左大腿、左小腿、左後背等處，楊女經緊急送醫搶救，仍告不治。檢方認定曾用槍逾越比例原則，依過失致死罪嫌起訴。

桃園地院審理認為，吳男當時確有危險駕駛行為，已對用路人的生命、身體造成重大危害；另依據監視器影像錄得開槍畫面、彈道重建報告及內政部警械使用調查小組調查報告，認定曾所射擊的子彈，都是向下角度射擊，射擊目標並非於車輛駕駛人或乘客，而是車輛輪胎。

桃院認定，曾衡量當時情況的急迫性，及可能造成危害公眾的嚴重性，用槍時機符合警械使用條例相關規範，且未逾越必要程度，並無過失，判決無罪。檢方不服，上訴高等法院。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法