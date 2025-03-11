印尼漁工落海嗆水 澎湖海巡隊海上馳援

澎湖海巡隊海上馳援，接駁落海嗆水印尼船員。（澎湖海巡隊提供）

2025/03/11 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海上作業風險大！艦隊分署第八（澎湖）海巡隊今（11）日接獲第十三巡防區通報，指稱澎湖籍漁船七美外海作業，1名印尼漁工不慎落海嗆水，意識陷入昏迷不清，情況相當緊急，立即派出線上巡防艇趕往馳援，原本要將漁工送至七美衛生所，但因考量醫療量能不足，又轉送馬公本島就醫。

澎湖海巡隊調查指出，今日上午8時8分接獲第十三巡防區轉「昇聯德」漁船家屬118報案，該船於七美西南27浬處，船上有1位印尼籍船員意識不清，急需後送就醫，請求派艇趕往後送救援。該隊接獲報案後隨即派遣線上PP-10071巡防艇緊急趕往救援，在上午9時15分在七美西19浬處與「昇」船會合。

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根據了解，該名印尼船員於作業不慎落海嗆傷，目前已逐漸恢復意識，但考量七美離島醫療資源有限，因此改為後送馬公本島醫院就醫，PP-10071巡防艇上午11時順利抵達馬公，並交由澎湖縣消防局救護車，載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全，海巡隊會立即馳援，扮演好海上守護神責任。

印尼漁工在海巡及同事協助下，由巡防艇送回馬公就醫。（澎湖海巡隊提供）

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