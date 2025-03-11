高雄8旬翁誤信假投資 慘遭詐騙122餘萬

警方逮捕詐騙吳姓老翁的6名詐團車手。（民眾提供）

2025/03/11 11:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄吳姓老翁（82歲）誤信投資股票穩賺高獲利，短短3個月內面交11次共投入1227萬多元，直到積蓄花光，向對方詢問獲利情形並欲提領時遭推託，才驚覺遇上詐騙報案，高市警方日前逮捕詐團車手及相關人等共2男4女，並將持續向上溯源。

新興分局偵查隊指出，獨居的吳姓老翁因誤入陷阱，遭詐騙集團以投資股票誆騙，自去年12月起至今年2月陸續前往銀行提款巨額現金，加上銀行端未關懷提問，因而讓詐團從中得逞，並指示吳翁前往指定地點進行面交，直至被害人已花光積蓄，求助警方查證，才知是一場騙局。

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警方獲報後成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，經調閱監視器及大數據分析比對鎖定車手身分，3月5日持拘票，陸續在高雄等地查緝面交犯嫌王嫌（28歲）、陶嫌（38歲）、許嫌（46歲）、歐嫌（39歲）、謝嫌（45歲）、蔣嫌（32歲）等共6人到案，並查扣犯案手機等贓證物，全案詢後依涉嫌洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並持續向上溯源偵辦。

警方提醒，民眾應注意6大主要詐欺類型，包括假投資、網購、解除分期付款、假交友、假檢警和猜猜我是誰，特別是家中長者，一定要特別小心新型態詐騙類型；本分局將持續落實打擊詐騙犯罪，保障市民免於詐騙危害，並持續與轄區金融機構保持密切聯繫，警、銀合作全力防阻民眾因受騙前往銀行機構提領或匯出鉅額款項，民眾若遇到有任何疑慮時，務必立即撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，避免財損遭詐。

詐團以話術框騙吳姓老翁到銀行提醒巨額後面交投資，前後多達11次，共遭詐1227萬元。（民眾提供）

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