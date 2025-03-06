精舍命案作家王薀夥信徒辦批鬥大會 嗆死者「冤親債主就圍著妳」

涉夥同信徒將蔡姓女信徒虐死的佛教文學作家王薀。（資料照）

2025/03/06 12:03

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署今依傷害致死等罪嫌，起訴涉夥同信徒將蔡姓女信徒虐死的佛教文學作家王薀（本名王鎮江）；檢警發現，王薀對死者有所不滿，先是命蔡女每天要做400至500次大禮拜，隨後數度舉行「研討」即批鬥大會，由信徒批鬥蔡女不是，案發時7月23日起，又辦批鬥大會甚至要死者做「小禮拜（反覆跪下磕頭）」，期間他仍不斷要死者道歉，甚至還說：「妳這樣冤親債主會圍著妳，要跟冤親債主道歉」，在王薀發號施令及信徒助陣下，造成這起悲劇。

檢方調查，王薀從去年5月中旬開始就命死者要每天做五體投地「大禮拜」400至500次；其順序為，先以站立姿勢面對禮拜對象，雙手合十，手臂向身體兩側伸展，手心向上，並將手臂向上移動，高舉至頭頂上方後，雙手再次合十，再繼續向下移動，並以手指輕觸額頭、下巴及前胸三處後跪下，以雙手撐地，俯身至身體完全仰臥，兩臂向前伸直後，翻掌至手心朝上，再以額頭輕扣地面三次，之後將雙手舉至後腦上方合十，再將雙手放下、手心朝下，之後緩緩起身。

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檢方調查，7月23日晚間9時許，王又在其水月草堂舉行批鬥大會，命信徒痛罵死者，還命死者要做「小禮拜」，即雙手合十於胸前，再從兩側分開向上伸展，於頭頂上合十後，將合十雙掌下移至額頭處，大拇指輕處印頭，再下移輕觸嘴唇，最後觸碰前胸中央，上身保持雙手合十，緩緩跪下，先跪左腳再跪右腳，上半身俯下半身，掌心向下，額頭輕觸地面，拜倒在佛菩薩前，將手掌翻轉，掌心朝上，用額頭輕扣地面3次，之後翻掌，掌心朝下，跪起，在胸前合十，修煉圓滿時，先起右腿再起左腿，再次合十鞠躬。

檢方調查，即使死者當時已體力不支，王仍對死者說：「妳這樣冤親債主會圍著妳，要跟冤親債主道歉、下跪磕頭跟冤親債主說對不起」。

因王薀指使加上信徒種種強制行為，導致被害者全身是傷，於24日凌晨1時許批鬥大會結束後就倒地不起，經法醫解剖發現她全身多處瘀傷導致橫紋肌溶解，併輕度外傷性休克軸索損傷導致休克死亡。

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